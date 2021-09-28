Останній пункт вже викликав серед українців палку полеміку в соцмережах. Спровокував її, до речі, сам Давид Арахамія, який заявив, що в Трускавці "депутатам, які відзначилися", вручатимуть партійні "Оскари". Українці взялися пропонувати тому партійному "Оскару" номінації.

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На Банковій є запит на повторення турборежиму

Відповідний партійний з'їзд цікавий іншим – фактично це буде спроба перезавантаження партії, навіть не партії, а депутатської фракції – майже 250 нардепів, які 2 роки тому зайшли у Верховну Раду із прізвищем Зеленського на вустах. Але тепер таких поменшало, тож в Трускавці вони й зроблять собі інвентаризацію.

Вони "порахують одне одного", зокрема щоб зрозуміти, чи є в них шанс влаштувати повторний турборежим – мовиться про максимально швидке ухвалення законопроєктів, яке здатна втілити в життя лише монобільшість.

Для цього в неї гарантовано має бути мінімум 226 нардепів, які без сумнівів й без зайвих роздумів натискатимуть кнопку за відмахування від партійного керівництва.

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Схоже, що на Банковій дійсно є запит на повторення такого турборежиму, зокрема, щоб дати поштовх судовій реформі. Тій, яка забуксувала, через саботаж суддів, і яку, схоже, просто неможливо перезапустити інакше, окрім як вилучивши звідти усіх суддів. Тобто забравши в них можливість реформу саботувати.

Але щоб забрати в суддів дотичність до судової реформи, схоже, немає жодної іншої можливості, окрім як запустивши в парламенті турборежим, в якому "Слуги народу" голосуватимуть швидко і без вагань.

Очищення партії-фракції

Окрім інвентаризації задля турборежиму, буде в Трускавці, напевно, і очищення партії-фракції, зокрема від її першого номера, який нині ту Верховну Раду взагалі очолює – мовиться про спікера парламенту Дмитра Разумкова. Він намагається грати в самостійну політичну гру (це проявилося у критиці ініціатив Зеленського й у неголосуванні за президентські ініціативи на засіданнях Ради нацбезпеки і оборони, а потому й у сесійній залі).

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Чимало джерел наголосили, що у Трускавці Зеленський підніме питання про відставку Разумкова. Водночас це питання розв'язуватимуть буквально за його спиною – адже Разумкова на цей партійний з'їзд так і не запросили. Знайшли тому пояснення, мовляв, у Трускавці буде лише "зібрання фракції", а Разумков як спікер вважається позафракційним.

Утім, звісно, це лише привід, щоб його туди не запросити, тоді як справжня причина в іншому. Ймовірно, Разумков – на відміну від усіх запрошених – вже не є в команді президента.

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