Около 10:00 в Харьковской области была снова объявлена ​​воздушная тревога. Россияне приступили к новой волне атаки БПЛА. В Харькове прогремела серия взрывов, передает 24 Канал.

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Новая атака на Харьков

Глава ОВА Олег Синегубов рассказал, что в Харькове зафиксировано 6 попаданий. Все – в Холодногорском районе. Есть разрушение жилых домов, хозяйственных построек, транспортной инфраструктуры, горят авто.

По состоянию на 11:00 известно об 11 пострадавших. Также один человек может находиться под завалами дома.

По словам мэра города Терехова, подтверждена информация о прямом попадании вражеского боевого дрона в двухэтажное жилое здание. На месте удара вспыхнул пожар.

Напомним, что еще раньше утром Харьков уже находился под атакой вражеских дронов. Тогда пострадали Шевченковский и Слободской районы. Оккупанты использовали для удара по городу 4 БпЛА типа "Герань-2"

Пострадали 29 человек, в том числе 3 детей 3, 7 и 11 лет. В больницах по состоянию находятся 2 взрослых и ребенок – все в среднем состоянии.

Повреждено общежитие с возгоранием на 8 этаже, многоэтажное здание, супермаркет, кафе, территорию детского сада, 2 автомобиля, гараж.