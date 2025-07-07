Близько 10:00 у Харківській області була знову оголошена повітряна тривога. Росіяни розпочали нову хвилю атаки БпЛА. У Харкові пролунала серія вибухів, передає 24 Канал.

Дивіться також Росіяни зранку вдарили по Харкову: в прокуратурі розповіли, чим ворог атакував місто

Нова атака на Харків

Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що у Харкові зафіксовано 6 влучань. Усі – в Холодногірському районі. Є руйнування житлових будинків, господарчих споруд, транспортної інфраструктури, горять авто.

Станом на 11:00 відомо про 11 постраждалих. Також одна людина може перебувати під завалами будівлі.

За словами мера міста Терехова, підтверджена інформація про пряме влучання ворожого бойового дрона у двоповерхову житлову будівлю. На місці удару спалахнула пожежа.

Нагадаємо, що ще раніше вранці Харків вже перебував під атакою ворожих дронів. Тоді постраждали Шевченківський та Слобідський райони. Окупанти використали для удару по місту 4 БпЛА типу "Герань-2"

Постраждали 29 людей, серед них 3 дітей 3, 7 та 11 років. У лікарнях станом перебувають 2 дорослих і дитина – всі в середньому стані.

Пошкоджено гуртожиток із загорянням на 8 поверсі, багатоповерховий будинок, супермаркет, кафе, територію дитячого садка, 2 автомобілі, гараж.