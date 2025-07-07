Близько пів п'ятої ранку у Харкові оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. У місті пролунало кілька вибухів, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на Харків

Очільник ОВА Олег Синєгубов розповів, що внаслідок ворожої атаки по Шевченківському району Харкова попередньо постраждали 10 людей, з них 2 дитини.

Крім того, є влучання дрона у багатоповерхівку. Виникла пожежа на 8 поверсі будинку, орієнтовна площа займання – 10 метрів квадратних.

У Слобідському районі зафіксовані удари у район житлової забудови. Пошкоджено цивільні об'єкти, будівлю дитячого садочка. Тут постраждали троє осіб, зокрема дівчинка 3 років.

Пізніше очільник ОВА уточнив, що кількість потерпілих зросла до 13 осіб.

Нагадаємо, що під атакою БпЛА перебував також Київ. Там в Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджено вікна в нежитловій будівлі. У Солом'янському районі пошкоджено авто та трубу водопостачання. Попередньо без пожежі та постраждалих.