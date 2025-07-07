Міський голова Харкова Ігор Терехов написав у соцмережах, що наслідки удару ворога уточнюють. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

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Атака БпЛА на Харків 7 липня та вибухи в місті: що відомо

Повітряну тривогу в Харкові оголосили о 04:39 ранку 7 липня. Повітряні сили інформували про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. На цей час попередня хвиля атак ударних БпЛА вже закінчилася.

Але дрони несподівано з'явилися у Харківській області. О 05:29 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у соціальних мережах, що місто атакували ударні безпілотники.

Щойно Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "Шахед". Під ударом, попередньо, Шевченківський район міста. Наслідки уточнюють,

– повідомив мер.

І додав, що повітряна атака на Харків триває, у небі фіксують ще кілька бойових дронів російської армії, тож можливі повторні удари по Харкову. Одразу після цього на місто почали летіти нові БпЛА та пролунали нові вибухи.

За даними ОВА, у Шевченківському районі Харкова є влучання БпЛА, фіксують загорання на 9 поверсі. Попередньо, без постраждалих.

Зауважимо, що цієї ж ночі атаковані дронами були Київ та Одеса, там атака відбувалася у дві хвилі.

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