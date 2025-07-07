Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка.

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Обстріл Києва 7 липня

У столиці України оголосили повітряну тривогу близько 01:38. Ткаченко розповів про загрозу, зазначивши, що Київ атакують безпілотниками. По них працюють сили ППО. Пізніше з'явилася інформація про наслідки.

Отримуємо повідомлення про наслідки атаки у Деснянському районі. Попередньо, там впали частини збитого БпЛА, без пожежі,

– написав очільник Київської ОВА.

Російську атаку підтвердили в Повітряних силах ЗС України, зазначивши, що ворожі БпЛА наближаються на Київ з півночі.

Водночас окупанти обстрілюють Одесу. Для терору українського міста росіяни використовують ударні безпілотники.

Також під атакою інші області України, зокрема Чернігівщина та Сумщина. У відповідних регіонах оголошена повітряна тривога.

Важливо: оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.