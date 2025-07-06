Про головні події фронту та суспільно-політичного життя станом на 6 липня, повідомляє 24 Канал.
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Що відбулося за добу в Україні і світі
Вночі Вишгородський район Київської області зазнав атаки російських безпілотників. Попередньо, постраждали 3 людей. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес. Пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень. У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні. Рятувальники деблокували з-під завалів 87-річну жінку 1938 року народження. Наслідки атаки ворога на Київщину / Фото Київської ОВА Також вночі під атаку потрапило і Запоріжжя. Ворог вдарив по Запоріжжю, попередньо, 5 "Шахедами". Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства. Минулося без постраждалих. Пізно вночі у Харкові чули вибухи. Очільник ОВА Олег Синєгубов написав, що, за попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району міста Харків. На місцях влучань виникли пожежі. Ще один ворожий удар зафіксовано у Новобаварському районі міста. Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога, Також відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес. Російська федеральна служба державної статистики перестала публікувати будь-які дані про демографічну ситуацію в країні. В огляді соціально-економічного становища Росії за травень, який вийшов цього тижня, розділ Демографія – відсутній. Демографічних даних також немає й у відповідному розділі на сайті Росстату, там останнє оновлення було в березні. Мовиться про дані, які стосуються кількості народжень і смертей, шлюбів і розлучень, міграції та загальної чисельності населення.
Вибухи на Київщині
Вибухи у Запоріжжі
Вибухи у Харкові
– написав очільник Харківської ОВА.
У Росії засекретили дані про народжуваність і смертність
Вночі Вишгородський район Київської області зазнав атаки російських безпілотників.
Попередньо, постраждали 3 людей. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес.
Пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень.
У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні. Рятувальники деблокували з-під завалів 87-річну жінку 1938 року народження.
Наслідки атаки ворога на Київщину / Фото Київської ОВА
Також вночі під атаку потрапило і Запоріжжя.
Ворог вдарив по Запоріжжю, попередньо, 5 "Шахедами". Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства. Минулося без постраждалих.
Пізно вночі у Харкові чули вибухи. Очільник ОВА Олег Синєгубов написав, що, за попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району міста Харків. На місцях влучань виникли пожежі.
Ще один ворожий удар зафіксовано у Новобаварському районі міста.
Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога,
Також відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес.
Російська федеральна служба державної статистики перестала публікувати будь-які дані про демографічну ситуацію в країні.
В огляді соціально-економічного становища Росії за травень, який вийшов цього тижня, розділ Демографія – відсутній. Демографічних даних також немає й у відповідному розділі на сайті Росстату, там останнє оновлення було в березні.
Мовиться про дані, які стосуються кількості народжень і смертей, шлюбів і розлучень, міграції та загальної чисельності населення.