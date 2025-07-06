06:14, 6 липня

Вночі Вишгородський район Київської області зазнав атаки російських безпілотників.

Попередньо, постраждали 3 людей. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес.

Пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень.

У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні. Рятувальники деблокували з-під завалів 87-річну жінку 1938 року народження.

Наслідки атаки ворога на Київщину / Фото Київської ОВА