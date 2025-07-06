Про головні події фронту та суспільно-політичного життя станом на 6 липня, повідомляє 24 Канал.

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Що відбулося за добу в Україні і світі

06:14, 6 липня

Вибухи на Київщині

Вночі Вишгородський район Київської області зазнав атаки російських безпілотників.

Попередньо, постраждали 3 людей. Це 35-річний чоловік з осколковим пораненням спини, рук і ніг, а також 79-річна жінка та 75-річний чоловік з гострою реакцією на стрес.

Пошкоджено два багатоповерхові будинки, знищено вогнем чотири гаражі та один автомобіль. Ще три транспортні засоби зазнали пошкоджень.

У приватному секторі пошкоджено будинки та господарські споруди, а також спалахнула пожежа на складському приміщенні. Рятувальники деблокували з-під завалів 87-річну жінку 1938 року народження.

Наслідки атаки ворога на Київщину / Фото Київської ОВА

06:13, 6 липня

Вибухи у Запоріжжі

Також вночі під атаку потрапило і Запоріжжя.

Ворог вдарив по Запоріжжю, попередньо, 5 "Шахедами". Пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства. Минулося без постраждалих.

06:11, 6 липня

Вибухи у Харкові

Пізно вночі у Харкові чули вибухи. Очільник ОВА Олег Синєгубов написав, що, за попередньою інформацією, удари було завдано по Шевченківському району міста Харків. На місцях влучань виникли пожежі.

Ще один ворожий удар зафіксовано у Новобаварському районі міста.

Внаслідок атаки на Новобаварський район міста Харкова постраждала 46-річна жінка. Наразі їй надається вся необхідна медична допомога,
– написав очільник Харківської ОВА.

Також відомо, що дитина зазнала гострої реакції на стрес.

05:09, 6 липня

У Росії засекретили дані про народжуваність і смертність

Російська федеральна служба державної статистики перестала публікувати будь-які дані про демографічну ситуацію в країні.

В огляді соціально-економічного становища Росії за травень, який вийшов цього тижня, розділ Демографія – відсутній. Демографічних даних також немає й у відповідному розділі на сайті Росстату, там останнє оновлення було в березні.

Мовиться про дані, які стосуються кількості народжень і смертей, шлюбів і розлучень, міграції та загальної чисельності населення.