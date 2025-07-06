О главных событиях фронта и общественно-политической жизни по состоянию на 6 июля, сообщает 24 Канал.
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Что произошло за сутки в Украине и мире
Взрывы на Киевщине
Ночью Вышгородский район Киевской области подвергся атаке российских беспилотников.
Предварительно, пострадали 3 человека. Это 35-летний мужчина с осколочным ранением спины, рук и ног, а также 79-летняя женщина и 75-летний мужчина с острой реакцией на стресс.
Повреждены два многоэтажных дома, уничтожено огнем четыре гаража и один автомобиль. Еще три транспортных средства получили повреждения.
В частном секторе повреждены дома и хозяйственные постройки, а также вспыхнул пожар на складском помещении. Спасатели деблокировали из-под завалов 87-летнюю женщину 1938 года рождения.
Последствия атаки врага на Киевщину / Фото Киевской ОГА
Взрывы в Запорожье
Также ночью под атаку попало и Запорожье.
Враг ударил по Запорожью, предварительно, 5 "Шахедами". Повреждены складские помещения и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия. Прошло без пострадавших.
Взрывы в Харькове
Поздно ночью в Харькове слышали взрывы. Глава ОВА Олег Синегубов написал, что, по предварительной информации, удары были нанесены по Шевченковскому району города Харьков. На местах попаданий возникли пожары.
Еще один вражеский удар зафиксирован в Новобаварском районе города.
В результате атаки на Новобаварский район города Харькова пострадала 46-летняя женщина. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь,
– написал глава Харьковской ОГА.
Также известно, что ребенок испытал острую реакцию на стресс.
В России засекретили данные о рождаемости и смертности
Российская федеральная служба государственной статистики перестала публиковать какие-либо данные о демографической ситуации в стране.
В обзоре социально-экономического положения России за май, который вышел на этой неделе, раздел Демография – отсутствует. Демографических данных также нет и в соответствующем разделе на сайте Росстата, там последнее обновление было в марте.
Речь идет о данных, касающихся количества рождений и смертей, браков и разводов, миграции и общей численности населения.