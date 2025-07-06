Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

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Где на фронте имели успех ВСУ и продвинулись россияне

У Курской области продолжались бои. Продвижений зафиксировано не было.

продолжались бои. Продвижений зафиксировано не было. 5 июля российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. На Харьковском направлении продвижения оккупантов также не было.

продвижения оккупантов также не было. Российские войска недавно продвинулись на Купянском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 июля, свидетельствуют о незначительном продвижении российских войск в Двуречной, что к северо-востоку от Купянска.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 5 июля, свидетельствуют о незначительном продвижении российских войск в Двуречной, что к северо-востоку от Купянска. Вблизи Боровой , а также на Лиманском направлении также никаких продвижений нет.

, а также на также никаких продвижений нет. Украинские и российские войска недавно продвинулись на Северском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 2 июля, свидетельствуют, что украинские войска недавно незначительно продвинулись в районе Серебрянского леса к северо-востоку от Григорьевки. Другие кадры показывают, что российские войска продвинулись на юг от Григорьевки во время механизированного штурма взводом.

Боевые действия в Украине по состоянию на 6 июля / Карты ISW

Возле Часового Яра и на Торецком направлении не было продвижений.

и на не было продвижений. Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно захватили Коптево и Шевченко Первое и продвинулись к Разино, что к северо-востоку от Покровска.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 4 июля, свидетельствуют, что российские войска недавно захватили Коптево и Шевченко Первое и продвинулись к Разино, что к северо-востоку от Покровска. На Новопавловском направлении, вблизи Великой Новосёлки, на Гуляйпольском и Херсонском направлении россияне также не имели успеха.

Итак, можно сделать вывод, что россияне за последние сутки продвинулись на Купянском, Северском и Покровском направлениях. ВСУ же также имели успех на Северском направлении.