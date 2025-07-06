Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на американський Інститут вивчення війни.

До теми Ворог окупував 2 населені пункти на Донеччині і має просування поблизу ще одного, – Deep State

Де на фронті мали успіх ЗСУ та просунулися росіяни

У Курській області тривали бої. Просувань зафіксовано не було.

тривали бої. Просувань зафіксовано не було. 5 липня російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. На Харківському напрямку просування окупантів також не було.

просування окупантів також не було. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 липня, свідчать про незначне просування російських військ у Дворічній, що на північний схід від Куп'янська.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 липня, свідчать про незначне просування російських військ у Дворічній, що на північний схід від Куп'янська. Поблизу Борової , а також на Лиманському напрямку також жодних просувань немає.

, а також на також жодних просувань немає. Українські та російські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 липня, свідчать, що українські війська нещодавно незначно просунулися в районі Серебрянського лісу на північний схід від Григорівки. Інші кадри показують, що російські війська просунулися на південь від Григорівки під час механізованого штурму взводом.

Бойові дії в Україні станом на 6 липня / Карти ISW

Біля Часового Яру та на Торецькому напрямку не було просувань.

та на не було просувань. Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку . Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 липня, свідчать, що російські війська нещодавно захопили Коптєве та Шевченко Перше і просунулися до Разіного, що на північний схід від Покровська.

. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 липня, свідчать, що російські війська нещодавно захопили Коптєве та Шевченко Перше і просунулися до Разіного, що на північний схід від Покровська. На Новопавлівському напрямку, поблизу Великої Новосілки, на Гуляйпільському та Херсонському напрямках росіяни також не мали успіху.

Отже, можна зробити висновок, що росіяни за останню добу просунулися на Куп'янському, Сіверському та Покровському напрямках. ЗСУ ж також мали успіх на Сіверському напрямку.