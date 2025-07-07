Городской голова Харькова Игорь Терехов написал в соцсетях, что последствия удара врага уточняют. 24 Канал собрал, что известно на данный момент.

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Атака БпЛА на Харьков 7 июля и взрывы в городе: что известно

Воздушную тревогу в Харькове объявили в 04:39 утра 7 июля. Воздушные силы информировали об угрозе применения врагом баллистического вооружения. На это время предыдущая волна атак ударных БпЛА уже закончилась.

Но дроны неожиданно появились в Харьковской области. В 05:29 городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил в социальных сетях, что город атаковали ударные беспилотники.

Только что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа "Шахед". Под ударом, предварительно, Шевченковский район города. Последствия уточняют,

– сообщил мэр.

И добавил, что воздушная атака на Харьков продолжается, в небе фиксируют еще несколько боевых дронов российской армии, поэтому возможны повторные удары по Харькову. Сразу после этого на город начали лететь новые БпЛА и раздались новые взрывы.

По данным ОВА, в Шевченковском районе Харькова есть попадание БпЛА, фиксируют возгорание на 9 этаже. Предварительно, без пострадавших.

Заметим, что этой же ночью атакованы дронами были Киев и Одесса, там атака происходила в две волны.

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