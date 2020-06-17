Повышать прожиточный минимум планируют в два этапа, – Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что повышение прожиточного минимума должно происходить в два этапа. Ведь это вызовет цепную реакцию.
Арахамия отметил, что быстро повышать прожиточный минимум невозможно. Об этом сообщает "РБК-Украина".
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Глава фракции "Слуга народа" добавил, что в целом планы повышать прожиточный минимум есть.
Насколько мне известно, там в два этапа будет повышено. Но больше деталей, надо министра спрашивать. Почему быстро это нельзя сделать, потому что там есть цепная реакция. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе. Поэтому все это нужно комплексно учесть,
– пояснил Арахамия.
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Что известно об увеличении прожиточного минимума: главное
- Профильный комитет зарегистрировал законопроект №3515, который предусматривает новое формирование прожиточного минимума и его повышение.
- Законопроектом предусматривают, что в 2021 году прожиточный минимум составит не менее 40% от средней зарплаты и ежегодно этот процент будет расти на 1 пункт, пока в 2031 не достигнет не менее 50% от средней зарплаты.
- Сейчас прожиточный уровень – это 2 027 гривен. В этом году в бюджете предусмотрели его увеличение еще два раза. 1 июля его поднимут до 2 118, а 1 декабря – до 2 189 гривен.