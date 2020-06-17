Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что повышение прожиточного минимума должно происходить в два этапа. Ведь это вызовет цепную реакцию.

Арахамия отметил, что быстро повышать прожиточный минимум невозможно. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Актуально Зарплаты, пенсии и соцвыплаты по-новому: прожиточный минимум могут поднять

Глава фракции "Слуга народа" добавил, что в целом планы повышать прожиточный минимум есть.

Насколько мне известно, там в два этапа будет повышено. Но больше деталей, надо министра спрашивать. Почему быстро это нельзя сделать, потому что там есть цепная реакция. К этому привязаны штрафы, и зарплаты судей в том числе. Поэтому все это нужно комплексно учесть,

– пояснил Арахамия.

Интересно Накопительные пенсии в Украине станут обязательными: преимущества и недостатки

Что известно об увеличении прожиточного минимума: главное