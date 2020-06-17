Підвищувати прожитковий мінімум планують у два етапи, – Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що підвищення прожиткового мінімуму повинно відбуватися у два етапи. Адже це викликає ланцюгову реакцію.
Арахамія зауважив, що швидко підвищувати прожитковий мінімум неможливо. Про це повідомляє "РБК-Україна".
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Голова фракції "Слуга народу" додав, що загалом плани підвищувати прожитковий мінімум є.
Наскільки мені відомо, там у два етапи буде підвищено. Але більше деталей, треба міністра питати. Чому швидко це не можна зробити, тому що там є ланцюгова реакція. До цього прив’язані штрафи, і зарплати суддів в тому числі. Тому все це потрібно комплексно врахувати,
– пояснив Арахамія.
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Що відомо про збільшення прожиткового мінімуму: головне
- Профільний комітет зареєстрував законопроєкт №3515, який передбачає нове формування прожиткового мінімуму та його підвищення.
- Законопроєктом передбачають, що у 2021 році прожитковий мінімум становитиме не менше 40% від середньої зарплати та щороку цей відсоток зростатиме на 1 пункт, допоки у 2031 не досягне не менше 50% від середньої зарплати.
- Наразі прожитковий рівень – це 2 027 гривень. Цьогоріч у бюджеті передбачили його збільшення ще два рази. 1 липня його піднімуть до 2 118, а 1 грудня – до 2 189 гривень.