Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зауважив, що підвищення прожиткового мінімуму повинно відбуватися у два етапи. Адже це викликає ланцюгову реакцію.

Арахамія зауважив, що швидко підвищувати прожитковий мінімум неможливо. Про це повідомляє "РБК-Україна".

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Голова фракції "Слуга народу" додав, що загалом плани підвищувати прожитковий мінімум є.

Наскільки мені відомо, там у два етапи буде підвищено. Але більше деталей, треба міністра питати. Чому швидко це не можна зробити, тому що там є ланцюгова реакція. До цього прив’язані штрафи, і зарплати суддів в тому числі. Тому все це потрібно комплексно врахувати,

– пояснив Арахамія.

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