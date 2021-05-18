Многие предприятия не смогут выдержать такую налоговую нагрузку, считают специалисты.

На прошлой неделе Кабмин принял законопроект о повышении рентных ставок, но Федерация работодателей выступила категорически против этого.

Эксперты отмечают, что предложенные изменения не проходили общественного обсуждения и не имеют экономического обоснования.

Из-за повышения рентной платы продукция украинской металлургии станет неконкурентоспособной, объясняют специалисты и отмечают, что руда на мировых рынках начнет дешеветь, крупные предприятия могут остановиться, а на работников будут ждать сокращения.

В ФРУ рассказали, что отрасль начала восстанавливаться только в 2021 году после кризисного 2019-го, когда убытки украинской металлургии достигли 32 млрд грн.

Принятый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс – это "единственный путь добить отечественную металлургическую отрасль",

– сказал член совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький.

Александр Каленков, президент АП "Укрметаллургпром" отметил, что многие рудные предприятия не смогут выдержать такую налоговую нагрузку, это будет иметь "эффект домино".