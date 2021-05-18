Повышение рентных ставок сделает продукцию украинской металлургии неконкурентоспособной
Многие предприятия не смогут выдержать такую налоговую нагрузку, считают специалисты.
Источник:"Украина 24"
На прошлой неделе Кабмин принял законопроект о повышении рентных ставок, но Федерация работодателей выступила категорически против этого.
Эксперты отмечают, что предложенные изменения не проходили общественного обсуждения и не имеют экономического обоснования.
Из-за повышения рентной платы продукция украинской металлургии станет неконкурентоспособной, объясняют специалисты и отмечают, что руда на мировых рынках начнет дешеветь, крупные предприятия могут остановиться, а на работников будут ждать сокращения.
В ФРУ рассказали, что отрасль начала восстанавливаться только в 2021 году после кризисного 2019-го, когда убытки украинской металлургии достигли 32 млрд грн.
Принятый законопроект об изменениях в Налоговый кодекс – это "единственный путь добить отечественную металлургическую отрасль",
– сказал член совета Федерации работодателей Украины Сергей Беленький.
Александр Каленков, президент АП "Укрметаллургпром" отметил, что многие рудные предприятия не смогут выдержать такую налоговую нагрузку, это будет иметь "эффект домино".
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