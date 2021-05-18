Багато підприємств не зможуть витримати таке податкове навантаження, вважають фахівці.

Минулого тижня Кабмін ухвалив законопроєкт про підвищення рентних ставок, але Федерація роботодавців виступила категорично проти цього.

Експерти наголошують, що запропоновані зміни не проходили суспільного обговорення та не мають економічного обґрунтування.

Через підвищення рентної плати продукція української металургії стане неконкурентоспроможною, пояснюють фахівці та зазначають, що руда на світових ринках почне дешевшати, великі підприємства можуть зупинитися, а на працівників чекатимуть скорочення.

У ФРУ розповіли, що галузь почала відновлюватися лише у 2021 році після кризового 2019-го, коли збитки української металургії сягнули 32 млрд грн.

Ухвалений законопроєкт щодо змін до Податкового кодексу – це "єдиний шлях добити вітчизняну металургійну галузь",

– сказав член ради Федерації роботодавців України Сергій Біленький.

Олександр Каленков, президент ОП "Укрметалургпром" наголосив, що багато рудних підприємств не зможуть витримати таке податкове навантаження, це буде мати "ефект доміно".