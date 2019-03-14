Повышение пенсии в марте 2019: на одну буханку хлеба в день

Пенсионный фонд Украины обнародовал информацию о том, каким категориям пенсионеров и на какие суммы в среднем подняли пенсии в марте 2019 года. 24 канал выяснил, сколько хлеба можно будет купить за эти деньги, с учетом средней цены на буханку социального в 16 гривен.

Пресс-служба Пенсионного фонда Украины на своей странице в Facebook разместила инфографику с изображением среднего повышения пенсий по категориям пенсионеров.

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Наиболее заметное повышение ощутили украинцы, которые получают пенсию по инвалидности. Таких в Украине – 1 миллион 308 тысяч 323 человека. На начало 2019 года их средняя пенсия составляла 1 тысячу 995 гривен, а в марте – 2 тысячи 527 гривен. Среднее повышение – 532 гривны.

Средняя пенсия в связи с потерей кормильца выросла на 521 гривну. 584 тысячи 706 пенсионеров этой категории ранее получали 2 тысячи 255 гривен, а теперь будут получать 2 тысячи 776 гривен.

Зато пенсионеры по возрасту получили в среднем несколько меньшее повышение. Несмотря на то, что именно эта категория пенсионеров – самая многочисленная. Всего в Украине таких пенсионеров – 8 миллионов 637 тысяч 505 человек. В январе 2019 года средняя пенсия в этой категории составляла 2 тысячи 648 гривен. А в марте – уже 3 тысячи 158 гривен. То есть, она выросла на 510 гривен.

Итак, более 10 миллионов украинских пенсионеров благодаря повышению пенсий смогут себе позволить купить в месяц минимум 31 дополнительную среднюю буханку хлеба стоимостью 16 гривен (510:16=31,8). То есть – примерно 1 буханку в день.

Чуть меньше буханки в день смогут позволить себе украинцы, которые получают пенсию за выслугу лет. Для них средняя пенсия выросла лишь на 457 гривен. Правда, таких пенсионеров немного – лишь 228 тысяч 930 человек. Их средняя пенсия теперь – 2 тысячи 934 гривны, а раньше была – 2 тысячи 477 гривен.

Совсем ничего не почувствуют и не смогут увеличить свою месячную хлебную корзину пенсионеры-военнослужащие и получатели социальных пенсий. Для военных – их в Украине 554 тысячи 245 человек – средний размер пенсии вырастет аж на 9 гривен с 4 тысяч 682 гривен до 4 тысяч 691 гривны. А социальные пенсии вообще вырастут только на 2 гривны для 80 тысяч 650 человек: с 1 тысячи 500 до 1 тысячи 502 гривен.

Рост средней пенсии – по ее видам