Підвищення пенсії у березні 2019: на одну буханку хліба на день

Пенсійний фонд України оприлюднив інформацію про те, яким категоріям пенсіонерів та на які суми в середньому підняли пенсії у березні 2019 року. 24 канал з'ясував, скільки хліба можна буде придбати за ці гроші, з урахування середньої ціни на буханку соціального у 16 гривень.

Прес-служба Пенсійного фонду України на своїй сторінці у Facebook розмістила інфографіку із зображенням середнього підвищення пенсій за категоріями пенсіонерів.

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Найбільш помітне підвищення відчули українці, які отримують пенсію за інвалідністю. Таких в Україні – 1 мільйон 308 тисяч 323 особи. На початок 2019 року їхня середня пенсія становила 1 тисяча 995 гривень, а у березні – 2 тисячі 527 гривень. Середнє підвищення – 532 гривні.

Середня пенсія у зв'язку з втратою годувальника зросла на 521 гривню. 584 тисячі 706 пенсіонерів цієї категорії раніше отримували 2 тисячі 255 гривень, а тепер будуть отримувати 2 тисячі 776 гривень.

Натомість пенсіонери за віком отримали дещо менше, в середньому, підвищення. Попри те, що саме ця категорія пенсіонерів – найчисельніша. Загалом в Україні таких пенсіонерів – 8 мільйонів 637 тисяч 505. У січні 2019 року середня пенсія у цій категорії становила 2 тисячі 648 гривень. А у березні – вже 3 тисячі 158 гривень. Тобто, вона зросла на 510 гривень.

Отже, понад 10 мільйонів українських пенсіонерів завдяки підвищенню пенсій зможуть собі дозволити придбати на місяць щонайменше 31 додаткову середню буханку хліба вартістю у 16 гривень (510:16=31,8). Тобто – приблизно 1 буханку на день.

Трішки менше буханки на день зможуть собі дозволити українці, які отримують пенсію за вислугу років. Для них середня пенсія зросла лише на 457 гривень. Щоправда, таких пенсіонерів небагато – лише 228 тисяч 930 осіб. Їхня середня пенсія тепер – 2 тисячі 934 гривні, а раніше була – 2 тисячі 477 гривень.

Зовсім нічого не відчують і не зможуть збільшити свій місячний хлібний кошик пенсіонери-військовослужбовці та отримувачі соціальних пенсій. Для військових – їх в Україні 554 тисячі 245 осіб – середній розмір пенсії зросте аж на 9 гривень з 4 тисячі 682 гривень до 4 тисяч 691 гривні. А соціальні пенсії взагалі зростуть тільки на 2 гривні для 80 тисяч 650 осіб: з 1 тисяча 500 до 1 тисяча 502 гривень.

Зростання середньої пенсії – за її видами