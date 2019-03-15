Повышение тарифов загнало "Укрзализныцю" в порочный круг

Из года в год повышая тарифы на перевозки "Укрзализныця" теряет объемы грузоперевозок.

Об этом заявил сегодня народный депутат, член транспортного комитета Верховной Рады Владимир Гусак выступая на совещании в Государственной регуляторной службе.



"Укрзализныця" повышает тарифы, но после этого теряет часть клиентов, которые переходят в том числе и на автомобильный транспорт. Какая реакция на это "Укрзализныци" и что мы видим сейчас? Опять повысить тарифы! Но это порочный круг, потому что очередное повышение тарифов это новая потеря объемов грузоперевозок, - отметил нардеп.



В.Гусак обратил внимание на то, что в 2018 году "Укрзализныця" потеряла 5% грузоперевозок или около 18 млн тонн. В то же время автомобильные перевозки в прошлом году выросли на 65 млн тонн.



"И это не очень хорошо, поскольку эти автомобильные перевозки убивают украинские дороги. Особенно на юге страны. И те деньги, которые мы нашли, чтобы хоть как то отстраивать дороги, они пропадают", - подчеркнул он.



Нардеп выразил уверенность, что при грамотной тарифной политике "Укрзализныця" могла бы в прошлом году привлечь дополнительно не менее 30 млн тонн грузов, которые перешли к автомобильным перевозчикам.



"У меня есть большие опасения, что сейчас мы будем иметь очередное повышение тарифов, и снова будут потеряны большие объемы грузоперевозок", - резюмировал В.Гусак.