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      Повышение тарифов загнало "Укрзализныцю" в порочный круг

      38 Читати новину українською
      "Укрзализниця"
      "Укрзализниця" / vcrti.com.ua

      Из года в год повышая тарифы на перевозки "Укрзализныця" теряет объемы грузоперевозок.

      Об этом заявил сегодня народный депутат, член транспортного комитета Верховной Рады Владимир Гусак выступая на совещании в Государственной регуляторной службе.


      "Укрзализныця" повышает тарифы, но после этого теряет часть клиентов, которые переходят в том числе и на автомобильный транспорт. Какая реакция на это "Укрзализныци" и что мы видим сейчас? Опять повысить тарифы! Но это порочный круг, потому что очередное повышение тарифов это новая потеря объемов грузоперевозок, - отметил нардеп. 


      В.Гусак обратил внимание на то, что в 2018 году "Укрзализныця" потеряла 5% грузоперевозок или около 18 млн тонн. В то же время автомобильные перевозки в прошлом году выросли на 65 млн тонн.

      "И это не очень хорошо, поскольку эти автомобильные перевозки убивают украинские дороги. Особенно на юге страны. И те деньги, которые мы нашли, чтобы хоть как то отстраивать дороги, они пропадают", - подчеркнул он.

      Нардеп выразил уверенность, что при грамотной тарифной политике "Укрзализныця" могла бы в прошлом году привлечь дополнительно не менее 30 млн тонн грузов, которые перешли к автомобильным перевозчикам.

      "У меня есть большие опасения, что сейчас мы будем иметь очередное повышение тарифов, и снова будут потеряны большие объемы грузоперевозок", - резюмировал В.Гусак.

      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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