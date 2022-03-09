По словам Пономарева, глава российского центрального банка Эльвира Набиуллина подала два заявления на увольнение.
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Глава центробанка России хотела уйти в отставку
Набиуллина сообщила о своем желании уйти в отставку премьер-министру России Михаилу Мишустину в устной и письменной формах. Это она сделала на совещании у президента России по экономике.
На совещании Набиуллина и министр финансов России Антон Силуанов заявили, что центральный банк не готов к санкциям, поскольку их заранее не предупредили о так называемой "специальной операции" в Украине. Речь идет о вероломной войне, которую Россия начала в Украине, 24 февраля 2022 года.
Кроме того, бывший депутат российской Госдумы добавил, что больше всего Эльвира Набиуллина, которая сейчас по сути не управляет центробанком, расстроилась из-за слов Мишустина. Премьер-министр России напомнил женщине, что сейчас ее никто не примет на работу в МВФ, ведь раньше Набиуллина была готова уволиться из банка и перейти в Международный валютный фонд.
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