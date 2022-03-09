За словами Пономарьова, глава російського центрального банку Ельвіра Набіулліна подала дві заяви на звільнення

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Глава центробанку Росії хотіла піти у відставку

Набіулліна повідомила про своє бажання піти у відставку прем'єр-міністру Росії Михайлу Мішустіну в усній та письмовій формах. Це вона зробила під час наради у президента Росії по економіці.

На нараді Набіулліна та міністр фінансів Росії Антон Сілуанов заявили, що центральний банк не готовий до санкцій, оскільки їх заздалегідь не попередили про так звану "спеціальну операцію" в Україні. Йдеться про віроломну війну, яку Росія почала в Україні, 24 лютого 2022 року.

До теми! Ілля Пономарьов повідомив, що запит Набіуліної не затвердили. Так би мовити, "пізно сіпатися, треба працювати".

Крім того, колишній депутат російської Держдуми додав, що найбільше Ельвіра Набіулліна, яка зараз по суті не керує центробанком, засмутилася через слова Мішустіна. Прем'єр-міністр Росії нагадав жінці, що зараз її ніхто не прийме на роботу у МВФ, адже раніше Набіулліна була готова звільнитися банку та перейти до Міжнародного валютного фонду.

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