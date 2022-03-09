Сьогодні всю Україну сколихнув жахливий обстріл пологового будинку в Маріуполі. Голова Донецької ОВА розповів про втрати в області загалом.

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Росія вбиває цивільних

9 березня росіяни завдали авіаудару по пологовому будинку у Маріуполі. Станом на зараз відомо про 17 поранених. Подаємо інформацію в міру надходження, звертайте увагу на дату та час оновлення інформації,
– пояснив Павло Кириленко.

За його словами, сьогодні окупанти вбили 1 людину у Миронівці. Крім того, російські снаряди поранили 2 людей у Дружківці, по 1 у Миронівці та Мангуші. Також в ніч з 8 на 9 березня двох людей поранили у Михайлівці.

Кириленко запевнив, що орки за все заплатять.

ЗСУ просять бути спокійними
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