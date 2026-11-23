По информации редактора отдела расследований российской службы BBC Андрея Сошникова, видеозапись поздравления была смонтирована как минимум за три дня до официального юбилея церковника.

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Что не так с этим поздравлением?

На опубликованных кадрах диктатор подарил патриарху белые розы и икону, выдав событие за личную вечернюю встречу в Москве.

Путин продемонстрировал главе Русской православной церкви подарок со словами: "Красиво, правда?" На что юбиляр ответил одобрительно: "Роскошно. Все соблюдено".

В тот же день пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждал, что встреча состоится вечером после возвращения из Душанбе.

В то же время правительственная "Российская газета" опубликовала отчет о переговорах еще до того, как самолет диктатора завершил рейс из Таджикистана.

Метаданные фотографий выявили графическую обработку

Издание "Агентство" зафиксировало, что в момент публикации кремлевских кадров самолет Путина еще находился в воздухе. Расследователи провели технический анализ файлов, распространенных пресс-службой Патриархии, и обнаружили явные временные несоответствия.

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Снимки якобы вечерней беседы обработали в графическом редакторе еще утром между 09:19 и 09:28 по московскому времени. Это произошло почти за десять часов до того, как пресс-служба объявила о факте поздравления.

Как Кремль фабрикует заранее подготовленные записи?

В России такие материалы называют "консервами", когда протокольные съемки делают заранее для имитации присутствия политика на событиях текущего дня. Благодаря этому пропаганда маскирует реальный график встреч и передвижений главы государства.

В 2025 году журналисты проекта "Система" выяснили, что участников съемок заставляют надевать ту же одежду на публичные мероприятия в день выхода записи, чтобы скрыть подмену.

Telegram-канал "Можем объяснить" также сообщал, что пресс-служба диктатора начала регулярно удалять метаданные из официальных фото и видео после неоднократных разоблачений.