За інформацією редактора відділу розслідувань російської служби BBC Андрія Сошнікова, відеозапис привітання змонтували щонайменше за три дні до офіційного ювілею церковника.

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Що не так із привітанням?

На опублікованих кадрах диктатор подарував патріарху білі троянди та ікону, видавши подію за особисту вечірню зустріч у Москві.

Путін продемонстрував главі Російської православної церкви подарунок зі словами: "Гарно, правда?". На це ювіляр відповів схваленням: "Розкішно. Усе дотримано".

Того ж дня прессекретар Дмитро Пєсков стверджував, що зустріч відбудеться ввечері після повернення з Душанбе.

Водночас урядова "Російська газета" опублікувала звіт про переговори ще до того, як літак диктатора завершив рейс із Таджикистану.

Метадані світлин викрили графічну обробку

Видання "Агентство" зафіксувало, що в момент публікації кремлівських кадрів борт Путіна ще перебував у повітрі. Розслідувачі провели технічний аналіз файлів, які поширила пресслужба Патріархії, та виявили явні часові невідповідності.

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Знімки нібито вечірньої розмови обробили у графічному редакторі ще вранці між 09:19 та 09:28 за московським часом. Це відбулося майже за десять годин до того, як пресслужба оголосила про факт привітання.

Як Кремль фабрикує завчасні записи?

У Росії такі матеріали називають "консервами", коли протокольні зйомки роблять заздалегідь для імітації присутності політика на подіях поточного дня. Завдяки цьому пропаганда маскує реальний розклад зустрічей і пересування глави держави.

У 2025 році журналісти проєкту "Система" з'ясували, що учасників зйомок змушують вдягати той самий одяг на публічні заходи в день виходу запису, аби приховати підміну.

Telegram-канал "Можем объяснить" також повідомляв, що пресслужба диктатора почала регулярно стирати метадані з офіційних фото та відео після неодноразових викриттів.