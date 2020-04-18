Поздравление президента Владимира Зеленского с Пасхой: видео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Пасхи, пожелал всем радости, здоровья и мира. А еще призвал людей оставаться дома, не только ради собственной безопасности, но и ради врачей и будущего нации.

В своем пасхальном обращении Зеленский напомнил, что в этом году Украина, как и весь мир, будет отмечать Пасху дома, пишет 24 канал. Поэтому, поскольку празднование Светлого Воскресения Христова для верующих восточного обряда будет нетрадиционным, то и свое поздравление президент назвал "немного нетипичным".

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Глава государства отметил, что Пасха – это победа жизни над смертью и праздник радости. Поэтому в сегодняшней ситуации также нужно искать позитив. Например, в этом году украинцы возвращаются к традициям предков, у которых не было супермаркетов, не было доставки готовых корзин через Интернет, а все пасхальные блюда они готовили сами.

В этом году каждая хозяйка может приготовить домашнюю пасху – вкусную, потому что она будет сделана своими руками. Каждый хозяин может сделать мясные вкусности. Вместе со своими детьми мы все будем раскрашивать писанки и крашенки, замазывая об этом и одежду, и руки, и лицо. Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг. И я уверен, что после него все блюда, приготовленные вместе, будут вкуснее в 100 раз,

– отметил Зеленский.

Самое главное, что в этом году украинцы в который раз вспомнят – наша кухня лучшая в мире. Это и домашняя колбаска с хреном, и сало, и вареники, и завиванцы. И как заметил президент – пусть после выходных дома и после карантина нас пугают цифры на весах, а не цифры на термометре.

Зеленский в который раз напомнил, что Пасха – это праздник единения. И сегодня Украина объединена одним-единственным желанием – выйти на улицу. Глава государства отметил, что понимает людей, ведь сам с утра до вечера сидит в кабинете, где даже окна не открываются. Однако сегодня, в светлый праздник Пасхи президент остался дома: "Сейчас я дома, и у меня выходной. Так, у Президента тоже бывает выходной, президент – тоже человек".

"Помните, как в детстве родители не пускали нас на улицу? А сегодня такая ситуация, что мы не пускаем на улицу наших родителей. И это не месть. Это – забота. Когда мы все остаемся дома – это действительно единение. Единение ради врачей, ради здоровья нашей нации, а следовательно – ее будущего", – отметил президент.

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А еще Пасха – это праздник искренности и открытости. Зеленский рассказал, что почти весь его рабочий день – это встречи, совещания, звонки, переговоры. Он так много говорит, что вернувшись домой имеет только одно желание – помолчать.

Я недавно понял, что на самом деле в такие моменты я не молчу. Я обращаюсь к Богу. И тут я ничем вас не удивлю – ибо все, хотя и разными словами, но просим Всевышнего об одном и том же. Чтобы наши родители жили дольше, дети были счастливы, внуки не кашляли, любимые люди были всегда рядом, а в Украине все было хорошо. И чтобы все мы были живы и здоровы. Пусть в этом нам Бог помогает. А мы – поможем Богу. Останемся дома,

– подчеркнул Зеленский.

В заключение он призвал украинцев помнить мудрость Нагорной проповеди Христа: не стоит выставлять собственную праведность напоказ. Ведь сильная вера – это вера в нашем сердце.

"Пусть в наши сердца придут добро, свет и милосердие. Пусть в наши дома придут радость, достаток и любовь. Пусть на нашу землю придет мир, мир и еще раз мир. Желаю всем здоровья, Божьей благодати и вкусной пасхи", – подытожил Зеленский.

Пасхальное поздравление президента Владимира Зеленский: видео

Как праздновать Пасху в условиях карантина

Все богослужения в церквях должны проходить без верующих и исключительно с участием священников.

Прихожане смогут приобщиться к литургий во время онлайн-трансляций.

Верующие смогут посетить храмы на Пасху, однако индивидуально и до или после богослужений. В таком случае в большие церкви будут пускать не более десяти человек, а в маленькие – не более одного человека.

Все посетители храмов должны быть в масках или респираторах. Также запрещается целовать иконы и образы.

Возле храма не должно быть скоплений, а расстояние между людьми должно составлять не менее 2 метров. За этим будут следить правоохранители.

Освящений пасхальных корзин на территории храмов не будет: в городах люди смогут купить куличи освященными, а в селах – выставить корзины за ворота домов, где их посвятит священник.

Пасхальные богослужения онлайн: расписание



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