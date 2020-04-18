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      Привітання президента Володимира Зеленського з Великоднем: відео

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      Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем / Скрін з відео

      Президент Володимир Зеленський привітав українців зі святом Великодня, побажав усім радості, здоров'я і миру. А ще закликав людей залишатися вдома, не тільки заради власної безпеки, а й заради лікарів та майбутнього нації.

      У своєму великодньому зверненні Зеленський нагадав, що цьогоріч Україна, як і весь світ, відзначатиме Великдень вдома, пише 24 канал. Тож оскільки святкування Світлого Воскресіння Христового для вірян східного обряду буде нетрадиційним, то й своє привітання президент назвав "трішки нетиповим".

      Важливо Навколо традицій: як святкують Пасху в різних регіонах України

      Глава держави відзначив, що Великдень – це перемога життя над смертю і свято радості. Тому в сьогоднішній ситуації також потрібно шукати позитив. Наприклад, цьогоріч українці повертаються до традицій предків, у яких не було супермаркетів, не було доставки готових кошиків через Інтернет, а всі великодні страви вони готували власноруч.

      Цього року кожна господиня може спекти домашню паску – найсмачнішу, бо вона буде зроблена своїми руками. Кожен господар може зробити м'ясні смаколики. Разом зі своїми дітьми ми всі будемо малювати писанки та крашанки, замазуючи про цьому й одяг, і руки, й обличчя. Це свого роду загальнодержавний сімейний тимбілдинг. І я впевнений, що після нього всі страви, приготовані разом, будуть смачнішими у 100 разів,
      – наголосив Зеленський.

      Найголовніше, що цьогоріч українці вкотре згадають – наша кухня найкраща у світі. Це і домашня ковбаска з хроном, і сальце, і варенички, і завиванці. І як зауважив президент – нехай після вихідних вдома та після карантину нас лякають цифри на вагах, а не цифри на термометрі. 

      Зеленський вкотре нагадав, що Великдень – це свято єднання. І сьогодні Україна об'єднана одним-єдиним бажанням – вийти на вулицю. Глава держави зауважив, що розуміє людей, адже сам з ранку до вечора сидить в кабінеті, де навіть вікна не відчиняються. Однак сьогодні, у світле свято Пасхи президент залишився вдома: "Зараз я вдома, і у мене вихідний. Так, у Президента теж буває вихідний, президент – теж людина". 

      "Пам'ятаєте, як у дитинстві батьки не пускали нас на вулицю? А сьогодні така ситуація, що ми не пускаємо на вулицю наших батьків. І це не помста. Це – турбота. Коли ми всі зостаємося вдома – це дійсно єднання. Єднання заради лікарів, заради здоров'я нашої нації, а отже – її майбутнього", – відзначив президент. 

      До теми В українських містах посилюють карантин перед Великоднем: де та які заборони діятимуть

      А ще Великдень – це свято щирості та відвертості. Зеленський розповів, що майже весь його робочий день – це зустрічі, наради, дзвінки, переговори. Він так багато говорить, що повернувшись додому має тільки одне бажання – помовчати.

      Я нещодавно зрозумів, що насправді в такі миті я не мовчу. Я звертаюсь до Бога. І тут я нічим вас не здивую – бо ми всі, хоч і різними словами, але просимо Всевишнього про одне й те ж. Щоб наші батьки жили довше, діти були щасливими, онуки не кашляли, кохані люди були завжди поруч, а в Україні все було добре. І щоб усі ми були живі та здорові. Хай у цьому нам Бог помагає. А ми – допоможемо Богові. Залишаймось вдома,
      – підкреслив Зеленський.

      На закінчення він закликав українців пам'ятати мудрість Нагірної проповіді Христа: не варто виставляти власну праведність напоказ. Адже найсильніша віра – це віра в нашому серці.

      "Тож нехай у наші серця прийдуть добро, світло та милосердя. Нехай у наші домівки прийдуть радість, достаток і любов. Нехай на нашу землю прийде мир, мир і ще раз мир. Бажаю всім здоров'я, Божої благодаті та смачної паски", – підсумував Зеленський.

      Великоднє привітання президента Володимира Зеленський: відео

      Як святкувати Великдень в умовах карантину

      • Усі богослужіння в церквах мають відбуватися без вірян та виключно за участю священників.
      • Парафіяни зможуть долучитися до літургій під час онлайн-трансляцій.
      • Віряни зможуть відвідати храми на Пасху, однак індивідуально і до або після богослужінь. У такому разі до великих церков пускатимуть не більше десяти людей, а до маленьких – не більше однієї.
      • Усі відвідувачі храмів повинні бути в масках або респіраторах. Також забороняється цілувати ікони та образи.
      • Біля храму не має бути скупчень, а відстань між людьми має становити щонайменше 2 метри. За цим будуть стежити правоохоронці.
      • Освячень великодніх кошиків на території храмів не буде: у містах люди зможуть купити паски освяченим, а в селах – виставити кошики за ворота помешкань, де їх посвятить священик.

      Великодні богослужіння онлайн: розклад


      Де і коли дивитися великодні богослужіння онлайн / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Релігія Новини політики Публікації Паска Традиції Президент України Великдень Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський
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