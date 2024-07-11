По случаю именин 24 Канал подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Не забудьте сегодня отправить хорошие пожелания своим родным, друзьям, коллегам и знакомым, чтобы порадовать их в такой день.

Актуально С Днем ангела Ольги: искренние картинки-поздравления для родных

День ангела Ольги: поздравления в стихах

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

День ангела Ольги / Фото "Люкс ФМ"

***

В День ангела для тебе, Олю,

Хай щиро усміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Нехай в День ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Найкращій дівчині на світі

Мої привітання,

Нехай здійсняться сьогодні

Всі твої бажання,

Всі найбільші сподівання,

Потаємні мрії,

Хай втіляться у життя

Всі твої надії!

День ангела Ольги / Фото "Топ поздравления"

День ангела Ольги: поздравления в прозе

Дорогая Ольга, я тебя поздравляю и хочу пожелать всегда быть свободной и гордой птичкой, лететь навстречу своим мечтам и желаниям, в любом деле проявлять талант и высокий интеллект, с уверенностью и легкостью добиваться всех целей, полностью отдаваться добрым и светлым чувствам, хранить в сердце любовь, а в душе – счастье.

***

В этот прекрасный день, Олечка, хочу пожелать море позитива, ярких красок и радужного настроения! Пусть счастье переполняет твое доброе сердце. Улыбайся как можно чаще, словно солнечный лучик. Желаю тебе крепкого здоровья, всех земных благ и вечного цветения души и тела. Будь прекрасна во всем, любима всей душой и счастлива каждую минуту. Пусть осуществляются самые заветные мечты, делая тебя более радостной и довольной!

***

С Днем ангела, любимая Ольга! Пусть сегодня тебе сыплются небесные подарки и благословения. Пусть ангелы оберегают и наполняют жизнь светом и миром. Пусть улыбка не исчезает с твоего лица, а счастье переполняет сердце. Желаю, чтобы каждый день был ярким и насыщенным, а судьба радовала добром и успехами!

День ангела Ольги / Фото Amazing Ukraine

***

Дорогая моя подруга. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но все равно я уверен, что он всегда находится где-то возле нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу как можно больше солнечных мгновений, радости в жизни и любви к ближнему своему.

***

Поздравляю с Днем ангела и желаю тебе всегда с улыбкой встречать новый день. Пусть все желания сбываются, а вера в лучшее сопровождает по жизни. Пусть твой ангел-хранитель всегда будет рядом и уберегает от плохого.