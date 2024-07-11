З нагоди іменин 24 Канал підготував добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Не забудьте сьогодні надіслати гарні побажання своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, аби потішити їх у такий день.
Актуально З Днем ангела Ольги: щирі картинки-привітання для найрідніших
День ангела Ольги: привітання у віршах
З іменинами вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Будь весела наче пташка,
Працьовита, як мурашка,
Наче бджілка вмій крутитись,
Як метелик не журитись!
Будь прониклива, як мишка,
А живуча наче кішка,
Будь, як лялька симпатична,
Як ворона довговічна,
Як та пава будь убрана,
Як лебідка будь кохана!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно так живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров'я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
День ангела Ольги / Фото "Люкс ФМ"
***
В День ангела для тебе, Олю,
Хай щиро усміхнеться світ навколо,
І по безкрайньому життєвім полі,
Розстелить квітами стежину доля!
Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,
А все найкраще ще попереду чекає,
Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,
І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!
***
Нехай в День ангела красою квітне світ,
Стають життям усі найкращі мрії,
Нехай дарує доля сотню літ,
У щасті й радості, любові та надії!
***
Найкращій дівчині на світі
Мої привітання,
Нехай здійсняться сьогодні
Всі твої бажання,
Всі найбільші сподівання,
Потаємні мрії,
Хай втіляться у життя
Всі твої надії!
День ангела Ольги / Фото "Топ вітання"
День ангела Ольги: привітання у прозі
Дорога Ольго, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути вільною і гордою пташкою, летіти назустріч своїм мріям і бажанням, в будь-якій справі проявляти талант і високий інтелект, з упевненістю і легкістю добиватися всіх цілей, повністю віддаватися добрим і світлим почуттям, зберігати в серці любов, а в душі – щастя.
***
В цей прекрасний день, Олечко, хочу побажати море позитиву, яскравих фарб і райдужного настрою! Хай щастя переповнює твоє добре серце. Усміхайся якомога частіше, немов сонячний промінчик. Бажаю тобі міцного здоров'я, всіх земних благ і вічного цвітіння душі та тіла. Будь прекрасна у всьому, кохана всією душею і щаслива щохвилини. Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, роблячи тебе більш радісною та задоволеною!
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З Днем ангела, кохана Ольго! Нехай сьогодні тобі сиплються небесні подарунки та благословення. Хай ангели оберігають і наповнюють життя світлом та миром. Нехай усмішка не зникає з твого обличчя, а щастя переповнює серце. Бажаю, щоб кожен день був яскравим та насиченим, а доля радувала добром та успіхами!
День ангела Ольги / Фото Amazing Ukraine
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Дорога моя подруго. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди перебуває десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі й твоєму ангелові якомога більше сонячних митей, радості в житті й любові до ближнього свого.
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Вітаю з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання збуваються, а віра в краще супроводжує по житті. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і вберігає від поганого.