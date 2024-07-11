З нагоди іменин 24 Канал підготував добірку привітань у прозі, віршах та картинках. Не забудьте сьогодні надіслати гарні побажання своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, аби потішити їх у такий день.

Актуально З Днем ангела Ольги: щирі картинки-привітання для найрідніших

День ангела Ольги: привітання у віршах

З іменинами вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Будь весела наче пташка,

Працьовита, як мурашка,

Наче бджілка вмій крутитись,

Як метелик не журитись!

Будь прониклива, як мишка,

А живуча наче кішка,

Будь, як лялька симпатична,

Як ворона довговічна,

Як та пава будь убрана,

Як лебідка будь кохана!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно так живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

День ангела Ольги / Фото "Люкс ФМ"

***

В День ангела для тебе, Олю,

Хай щиро усміхнеться світ навколо,

І по безкрайньому життєвім полі,

Розстелить квітами стежину доля!

Нехай, що добре є в житті, ніколи не минає,

А все найкраще ще попереду чекає,

Усе, чого собі бажаєш, теж тобі бажаю,

І ще, і ще, і ще раз з Днем ангела вітаю!

***

Нехай в День ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

Найкращій дівчині на світі

Мої привітання,

Нехай здійсняться сьогодні

Всі твої бажання,

Всі найбільші сподівання,

Потаємні мрії,

Хай втіляться у життя

Всі твої надії!

День ангела Ольги / Фото "Топ вітання"

День ангела Ольги: привітання у прозі

Дорога Ольго, я тебе вітаю і хочу побажати завжди бути вільною і гордою пташкою, летіти назустріч своїм мріям і бажанням, в будь-якій справі проявляти талант і високий інтелект, з упевненістю і легкістю добиватися всіх цілей, повністю віддаватися добрим і світлим почуттям, зберігати в серці любов, а в душі – щастя.

***

В цей прекрасний день, Олечко, хочу побажати море позитиву, яскравих фарб і райдужного настрою! Хай щастя переповнює твоє добре серце. Усміхайся якомога частіше, немов сонячний промінчик. Бажаю тобі міцного здоров'я, всіх земних благ і вічного цвітіння душі та тіла. Будь прекрасна у всьому, кохана всією душею і щаслива щохвилини. Нехай здійснюються найзаповітніші мрії, роблячи тебе більш радісною та задоволеною!

***

З Днем ангела, кохана Ольго! Нехай сьогодні тобі сиплються небесні подарунки та благословення. Хай ангели оберігають і наповнюють життя світлом та миром. Нехай усмішка не зникає з твого обличчя, а щастя переповнює серце. Бажаю, щоб кожен день був яскравим та насиченим, а доля радувала добром та успіхами!

День ангела Ольги / Фото Amazing Ukraine

***

Дорога моя подруго. У кожного з нас є ангел-охоронець, і хоч ніхто його ніколи в житті не бачив, але все одно я впевнений, що він завжди перебуває десь біля нас. Хочу в цей радісний святковий день побажати тобі й твоєму ангелові якомога більше сонячних митей, радості в житті й любові до ближнього свого.

***

Вітаю з Днем ангела і бажаю тобі завжди з усмішкою зустрічати новий день. Нехай всі бажання збуваються, а віра в краще супроводжує по житті. Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і вберігає від поганого.