Павел не является одним из двенадцати апостолов Сына Божьего. Однако он все равно очень почитается в церкви. До того как мужчина крестился, назывался Саулом. В Новом Завете есть 14 посланий от Павла. Апостол умер во время правления императора Нерона, поскольку тогда отдали приказ его казнить.

К слову Для самых дорогих мужчин: самые теплые поздравления в картинках с Днем ангела Павла

24 Канал подготовил замечательные поздравления в картинках с Днем ангела Павла. Присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем хорошо отпраздновать именины!

Картинки-поздравления с Днем ангела Павла

Поздравления для Павла / Фото "Хочу"

Поздравления для Павла / Фото "Хочу"

Поздравления для Павла / Фото "Открытки"

Поздравления для Павла / Фото "Открытки"

Поздравления для Павла / Фото Радио MAXIMUM

Поздравления для Павла / Фото "Открытки"

Поздравления для Павла / Фото "ОГО"

Поздравления для Павла / Фото "ОГО"

Поздравления для Павла / Фото vjoy.cc

Поздравления для Павла / Фото vjoy.cc

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