Павло не є одним із дванадцяти апостолів Сина Божого. Однак він все одно дуже шанується у церкві. До того, як чоловік охрестився, називався Саулом. У Новому Заповіті є 14 послань від Павла. Апостол помер під час правління імператора Нерона, оскільки тоді віддали наказ його стратити.
До слова Для найдорожчих чоловіків: найтепліші привітання у картинках з Днем ангела Павла
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Картинки-привітання з Днем ангела Павла
Привітання для Павла / Фото "Хочу"
Привітання для Павла / Фото "Хочу"
Привітання для Павла / Фото "Листівки"
Привітання для Павла / Фото "Листівки"
Привітання для Павла / Фото Радіо MAXIMUM
Привітання для Павла / Фото "Листівки"
Привітання для Павла / Фото "ОГО"
Привітання для Павла / Фото "ОГО"
Привітання для Павла / Фото vjoy.cc
Привітання для Павла / Фото vjoy.cc
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