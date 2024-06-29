При рождении Петр получил имя Симон. Его отец был рыбаком, а брат Андрей Первозванный – также апостолом. Святой был одним из самых любимых учеников Иисуса Христа. Петр распространял по миру христианскую веру даже после смерти Господа, через некоторое время распяли и самого апостола.

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Редакция 24 Канала искренне поздравляет своих читателей с Днем ангела Петра. По случаю праздника публикуем невероятные поздравления в картинках. Сохраняйте нашу подборку и отправляйте замечательные пожелания своим родным, друзьям и знакомым.

Картинки-поздравления с Днем ангела Петра

Поздравления для Петра / Фото УНИАН

Поздравления для Петра / Фото УНИАН

Поздравления для Петра / Фото Telegraf

Поздравления для Петра / Фото Telegraf

Поздравления для Петра / Фото Oboz.ua

Поздравления для Петра / Фото Oboz.ua

Поздравления для Петра / Фото "Хочу"

Поздравления для Петра / Фото vjoy.cc

Поздравления для Петра / Фото vjoy.cc

Поздравления для Петра / Фото vjoy.cc

Дорогие именинники, желаем вам хорошо провести сегодняшний праздник. Пусть все мечты как можно быстрее осуществятся, а планы – воплотятся в реальность.