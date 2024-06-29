При народженні Петро отримав ім'я Симон. Його батько був рибалкою, а брат Андрій Первозваний – також апостолом. Святий був одним із найулюбленіших учнів Ісуса Христа. Петро поширював по світу християнську віру навіть після смерті Господа, через деякий час розіп'яли й самого апостола.

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Редакція 24 Каналу щиро вітає своїх читачів з Днем ангела Петра. З нагоди свята публікуємо неймовірні привітання у картинках. Зберігайте нашу добірку та відправляйте чудові побажання своїм рідним, друзям та знайомим.

Картинки-привітання з Днем ангела Петра

Привітання для Петра / Фото УНІАН

Привітання для Петра / Фото УНІАН

Привітання для Петра / Фото Telegraf

Привітання для Петра / Фото Telegraf

Привітання для Петра / Фото Oboz.ua

Привітання для Петра / Фото Oboz.ua

Привітання для Петра / Фото "Хочу"

Привітання для Петра / Фото vjoy.cc

Привітання для Петра / Фото vjoy.cc

Привітання для Петра / Фото vjoy.cc

Дорогі іменинники, бажаємо вам гарно провести сьогоднішнє свято. Нехай всі мрії якнайшвидше здійсняться, а плани – втіляться у реальність.