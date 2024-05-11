12 мая все нежные, теплые и трогательные поздравления будут звучать для матерей. По случаю такого волшебного праздника LifeStyle 24 публикует стихи, прозу и картинки.
Сохраняйте От сыновей и дочерей: волшебные поздравления в картинках с Днем матери
День матери 2024: поздравления в стихах
В День матері бажаю
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові й сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
***
Рідненька, найкраща, єдина!
Щоб ти не схилилась ніколи в журбі.
І сонце, і зорі, і даль журавлину
Від щирого серця даруємо тобі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
Щоб щастя й здоров’я у тебе було,
Уклін тобі, наша люба лебідко,
За ласку твою і за твоє тепло!
С Днем матери / Фото "Твой мир"
***
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрі слова,
Вам, мамо, ніколи спокою нема.
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, мамо, горя ви ніколи
І до 100 років ви для нас жили!
***
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Нехай вас пам'ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов'ї,
Бажаєм вам за сто в здоров'ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!
***
Таких, як ти, немає більше у світі,
Ти лиш одна, мамусечко, така,
Завжди весела, щира і привітна,
Красива, модна, молода й струнка.
Так залишайся, мила, ось такою,
Нехай роки кудись собі біжать,
Ти не залеж від них, будь молодою,
Вмій кожен день з усмішкою стрічать!
С Днем матери / Фото СТБ
День матери 2024: поздравления в прозе
Низко кланяемся вам, мама, за терпение, выдержку, удивительную мудрость и мужество, с которыми вы, преодолевая нынешние трудности, сохраняете веру в завтрашний лучший день для своих родных и близких, для нашей страны. Поэтому желаем здоровья, тепла и благополучия. Пусть под лучами майского солнца растают все ваши проблемы! С Днем матери!
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Сегодня я хочу поздравить тебя, мамочка, и пожелать, чтобы тебя всегда окружали заботой близкие люди, чтобы каждый день начинался с улыбки, здоровье с годами не подводило и чтобы ты была по-настоящему счастлива!
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Дорогая мама, пусть твои дни будут полны женским счастьем, детским смехом и только счастливыми мгновениями. Поздравляю тебя с Днем матери!
С Днем матери / Фото "Люкс ФМ"
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Моя родная, дорогая и нежная мамочка, я поздравляю тебя с Днем матери и желаю всего наилучшего. Спасибо за понимание, за заботу, за все бессонные ночи из-за меня. Люблю тебя всем сердцем и всегда буду поддерживать!
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Дорогая мамочка, с днем рождения! Твои любовь и забота – наша самая большая сокровищница. Ты – солнце, которое светит всем вокруг. Желаем безграничной радости, вечного счастья и неугасимого огня в сердце. Целуем и обнимаем!