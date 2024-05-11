12 травня усі ніжні, теплі та зворушливі привітання лунатимуть для матерів. З нагоди такого чарівного свята LifeStyle 24 публікує вірші, прозу та картинки.
Зберігайте Від синів та доньок: чарівні привітання у картинках з Днем матері
День матері 2024: привітання у віршах
В День матері бажаю
Краси, насолоди
І вічної вроди!
Від Бога – здоров'я,
Сил – від природи!
Тепла і натхнення,
Любові й сміху,
Від рідних і друзів –
Безмежної втіхи!
***
Рідненька, найкраща, єдина!
Щоб ти не схилилась ніколи в журбі.
І сонце, і зорі, і даль журавлину
Від щирого серця даруємо тобі.
І в осінь, і взимку, весною і влітку,
Щоб щастя й здоров’я у тебе було,
Уклін тобі, наша люба лебідко,
За ласку твою і за твоє тепло!
З Днем матері / Фото "Твій світ"
***
Лагідна, рідненька, добра і проста,
Наша дорогенька, наша золота,
Натруджені руки, мудрі слова,
Вам, мамо, ніколи спокою нема.
Тож дозвольте в день такий святковий
Побажати щастя, радості в житті,
Щоб не знали, мамо, горя ви ніколи
І до 100 років ви для нас жили!
***
Де взяти слів, щоб вдячність передати
За все добро, за ласку, за любов,
За світ оцей, що нам подарували,
І за тепло, що даруєте знов.
Нехай вас пам'ятають внуки й діти,
Нехай в саду співають солов'ї,
Бажаєм вам за сто в здоров'ї жити,
Добра і щастя в вашому житті!
***
Таких, як ти, немає більше у світі,
Ти лиш одна, мамусечко, така,
Завжди весела, щира і привітна,
Красива, модна, молода й струнка.
Так залишайся, мила, ось такою,
Нехай роки кудись собі біжать,
Ти не залеж від них, будь молодою,
Вмій кожен день з усмішкою стрічать!
З Днем матері / Фото СТБ
День матері 2024: привітання у прозі
Низько вклоняємось вам, мамо, за терпіння, витримку, дивовижну мудрість і мужність, з якими ви, долаючи нинішні труднощі, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких, для нашої країни. Тож бажаємо здоров’я, тепла і добробуту. Хай під променями травневого сонця розтануть усі ваші негаразди! З Днем матері!
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Сьогодні я хочу привітати тебе, матусю, і побажати, щоб тебе завжди оточували турботою близькі люди, щоб кожен день починався з усмішки, здоров’я з роками не підводило і щоб ти була по-справжньому щаслива!
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Люба мамо, нехай твої дні будуть сповнені жіночим щастям, дитячим сміхом та лише щасливими митями. Вітаю тебе з Днем матері!
З Днем матері / Фото "Люкс ФМ"
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Моя рідна, люба і ніжна матусю, я вітаю тебе з Днем матері й бажаю усього найкращого. Дякую за розуміння, за турботу, за усі недоспані ночі через мене. Люблю тебе усім серцем і завжди буду підтримувати!
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Люба матусю, з днем народження! Твої любов і турбота – наша найбільша скарбниця. Ти – сонце, яке світить усім навколо. Бажаємо безмежної радості, вічного щастя та незгасимого вогню в серці. Цілуємо та обіймаємо!