12 травня усі ніжні, теплі та зворушливі привітання лунатимуть для матерів. З нагоди такого чарівного свята LifeStyle 24 публікує вірші, прозу та картинки.

Зберігайте Від синів та доньок: чарівні привітання у картинках з Днем матері

День матері 2024: привітання у віршах

В День матері бажаю

Краси, насолоди

І вічної вроди!

Від Бога – здоров'я,

Сил – від природи!

Тепла і натхнення,

Любові й сміху,

Від рідних і друзів –

Безмежної втіхи!

***

Рідненька, найкраща, єдина!

Щоб ти не схилилась ніколи в журбі.

І сонце, і зорі, і даль журавлину

Від щирого серця даруємо тобі.

І в осінь, і взимку, весною і влітку,

Щоб щастя й здоров’я у тебе було,

Уклін тобі, наша люба лебідко,

За ласку твою і за твоє тепло!

З Днем матері / Фото "Твій світ"

***

Лагідна, рідненька, добра і проста,

Наша дорогенька, наша золота,

Натруджені руки, мудрі слова,

Вам, мамо, ніколи спокою нема.

Тож дозвольте в день такий святковий

Побажати щастя, радості в житті,

Щоб не знали, мамо, горя ви ніколи

І до 100 років ви для нас жили!

***

Де взяти слів, щоб вдячність передати

За все добро, за ласку, за любов,

За світ оцей, що нам подарували,

І за тепло, що даруєте знов.

Нехай вас пам'ятають внуки й діти,

Нехай в саду співають солов'ї,

Бажаєм вам за сто в здоров'ї жити,

Добра і щастя в вашому житті!

***

Таких, як ти, немає більше у світі,

Ти лиш одна, мамусечко, така,

Завжди весела, щира і привітна,

Красива, модна, молода й струнка.

Так залишайся, мила, ось такою,

Нехай роки кудись собі біжать,

Ти не залеж від них, будь молодою,

Вмій кожен день з усмішкою стрічать!

З Днем матері / Фото СТБ

День матері 2024: привітання у прозі

Низько вклоняємось вам, мамо, за терпіння, витримку, дивовижну мудрість і мужність, з якими ви, долаючи нинішні труднощі, зберігаєте віру у завтрашній кращий день для своїх рідних і близьких, для нашої країни. Тож бажаємо здоров’я, тепла і добробуту. Хай під променями травневого сонця розтануть усі ваші негаразди! З Днем матері!

***

Сьогодні я хочу привітати тебе, матусю, і побажати, щоб тебе завжди оточували турботою близькі люди, щоб кожен день починався з усмішки, здоров’я з роками не підводило і щоб ти була по-справжньому щаслива!

***

Люба мамо, нехай твої дні будуть сповнені жіночим щастям, дитячим сміхом та лише щасливими митями. Вітаю тебе з Днем матері!

З Днем матері / Фото "Люкс ФМ"

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Моя рідна, люба і ніжна матусю, я вітаю тебе з Днем матері й бажаю усього найкращого. Дякую за розуміння, за турботу, за усі недоспані ночі через мене. Люблю тебе усім серцем і завжди буду підтримувати!

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Люба матусю, з днем народження! Твої любов і турбота – наша найбільша скарбниця. Ти – сонце, яке світить усім навколо. Бажаємо безмежної радості, вічного щастя та незгасимого вогню в серці. Цілуємо та обіймаємо!