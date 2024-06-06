Уважаемые коллеги, редакция 24 Канала искренне поздравляет вас с профессиональным праздником. Желаем вдохновения, выдержки и сил. Двигайтесь вперед и не останавливайтесь на достигнутом. Спасибо за ваш ежедневный труд.

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По случаю Дня журналиста мы подготовили красивые поздравления в картинках. Сохраняйте их и отправляйте всем знакомым, у которых сегодня праздник.

Поздравления с Днем журналиста в стихах

Вітаю зі святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від вас вони!

***

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді звися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаю,

З Днем журналіста я тебе вітаю!

Поздравления для журналистов / Фото "Люкс ФМ"

***

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

З Днем журналіста!

***

Висвітлює життя народу ясно,

Яскраво відображає часу плин,

Навіть у тих місцях, де так небезпечно

Нам не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

Журналіста день – нехай же вам

Яскраве світло дорогу висвітлює,

Як маяк далекий кораблям.

***

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей – ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

Поздравления для журналистов / Фото Amazing Ukraine

Поздравления с Днем журналиста в прозе

Поздравляю всех журналистов с праздником! Ваш труд неоценим. Спасибо, что рассказываете нам о важнейших событиях, раскрываете тайны, делаете мир более доступным и понятным. Пусть ваше перо всегда будет острым, а слова – правдивыми и справедливыми. Желаю новых достижений!

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Искренне поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником! Ваш труд – это важная составляющая современного общества. Желаю всегда находить интересные темы, быть объективными и неутомимыми в своей работе!

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Поздравляю с Днем журналиста! Ваш труд помогает нам понять мир, выносить на публичное обсуждение важные вопросы и влиять на события. Желаю мудрости, вдохновения, настойчивости и сил. Вместе к победе!

Поздравления для журналистов / Фото Hochu.ua

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С Днем журналиста, коллега! Твоя работа является важным звеном в обеспечении свободы слова и информационной прозрачности. Желаю всегда иметь смелость говорить правду и преодолевать любые препятствия на пути к объективности!

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Искренне поздравляю всех коллег-журналистов с праздником! Ваша работа требует не только профессионализма, но и большой преданности. Желаю всегда иметь вдохновение преодолевать сложности, видеть там, где другие не видят, и писать то, что стоит читать!