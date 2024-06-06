Уважаемые коллеги, редакция 24 Канала искренне поздравляет вас с профессиональным праздником. Желаем вдохновения, выдержки и сил. Двигайтесь вперед и не останавливайтесь на достигнутом. Спасибо за ваш ежедневный труд.
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По случаю Дня журналиста мы подготовили красивые поздравления в картинках. Сохраняйте их и отправляйте всем знакомым, у которых сегодня праздник.
Поздравления с Днем журналиста в стихах
Вітаю зі святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від вас вони!
***
Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді звися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаю,
З Днем журналіста я тебе вітаю!
Поздравления для журналистов / Фото "Люкс ФМ"
***
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
З Днем журналіста!
***
Висвітлює життя народу ясно,
Яскраво відображає часу плин,
Навіть у тих місцях, де так небезпечно
Нам не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
Журналіста день – нехай же вам
Яскраве світло дорогу висвітлює,
Як маяк далекий кораблям.
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Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей – ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
Поздравления для журналистов / Фото Amazing Ukraine
Поздравления с Днем журналиста в прозе
Поздравляю всех журналистов с праздником! Ваш труд неоценим. Спасибо, что рассказываете нам о важнейших событиях, раскрываете тайны, делаете мир более доступным и понятным. Пусть ваше перо всегда будет острым, а слова – правдивыми и справедливыми. Желаю новых достижений!
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Искренне поздравляю всех журналистов с профессиональным праздником! Ваш труд – это важная составляющая современного общества. Желаю всегда находить интересные темы, быть объективными и неутомимыми в своей работе!
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Поздравляю с Днем журналиста! Ваш труд помогает нам понять мир, выносить на публичное обсуждение важные вопросы и влиять на события. Желаю мудрости, вдохновения, настойчивости и сил. Вместе к победе!
Поздравления для журналистов / Фото Hochu.ua
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С Днем журналиста, коллега! Твоя работа является важным звеном в обеспечении свободы слова и информационной прозрачности. Желаю всегда иметь смелость говорить правду и преодолевать любые препятствия на пути к объективности!
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Искренне поздравляю всех коллег-журналистов с праздником! Ваша работа требует не только профессионализма, но и большой преданности. Желаю всегда иметь вдохновение преодолевать сложности, видеть там, где другие не видят, и писать то, что стоит читать!