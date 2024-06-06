Шановні колеги, редакція 24 Каналу щиро вітає вас з професійним святом. Бажаємо натхнення, витримки та сил. Рухайтеся вперед та не зупиняйтеся на досягнутому. Дякуємо за вашу щоденну працю.
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З нагоди Дня журналіста ми підготували гарні привітання у картинках. Зберігайте їх та надсилайте усім знайомим, у яких сьогодні свято.
Привітання з Днем журналіста у віршах
Вітаю зі святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від вас вони!
***
Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді звися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаю,
З Днем журналіста я тебе вітаю!
Привітання для журналістів / Фото "Люкс ФМ"
***
Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
З Днем журналіста!
***
Висвітлює життя народу ясно,
Яскраво відображає часу плин,
Навіть у тих місцях, де так небезпечно
Нам не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
Журналіста день – нехай же вам
Яскраве світло дорогу висвітлює,
Як маяк далекий кораблям.
***
Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей – ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.
Привітання для журналістів / Фото Amazing Ukraine
Привітання з Днем журналіста у прозі
Вітаю всіх журналістів зі святом! Ваша праця неоціненна. Дякую, що розповідаєте нам про найважливіші події, розкриваєте таємниці, робите світ більш доступним і зрозумілим. Нехай ваше перо завжди буде гострим, а слова – правдивими та справедливими. Бажаю нових здобутків!
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Щиро вітаю всіх журналістів з професійним святом! Ваша праця – це важлива складова сучасного суспільства. Бажаю завжди знаходити цікаві теми, бути об'єктивними та невтомними у своїй роботі!
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Вітаю з Днем журналіста! Ваша праця допомагає нам зрозуміти світ, виносити на публічне обговорення важливі питання та впливати на події. Бажаю мудрості, натхнення, наполегливості та сил. Разом до перемоги!
Привітання для журналістів / Фото Hochu.ua
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З Днем журналіста, колего! Твоя робота є важливою ланкою у забезпеченні свободи слова та інформаційної прозорості. Бажаю завжди мати сміливість говорити правду та долати будь-які перешкоди на шляху до об'єктивності!
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Щиро вітаю всіх колег-журналістів зі святом! Ваша робота вимагає не тільки професійності, але й великої відданості. Бажаю завжди мати наснагу долати складнощі, бачити там, де інші не бачать, і писати те, що варто читати!