Шановні колеги, редакція 24 Каналу щиро вітає вас з професійним святом. Бажаємо натхнення, витримки та сил. Рухайтеся вперед та не зупиняйтеся на досягнутому. Дякуємо за вашу щоденну працю.

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З нагоди Дня журналіста ми підготували гарні привітання у картинках. Зберігайте їх та надсилайте усім знайомим, у яких сьогодні свято.

Привітання з Днем журналіста у віршах

Вітаю зі святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від вас вони!

***

Бути в гущі життєвих подій,

Не пропустити великих відкриттів

І майстерно володіти пером,

Йти нелегким своїм шляхом,

Бути тільки чесним і правдивим,

У своїх оцінках справедливим,

Універсал-спеціалістом –

Тоді звися ти журналістом!

З тобою твоє свято відзначаю,

З Днем журналіста я тебе вітаю!

Привітання для журналістів / Фото "Люкс ФМ"

***

Нових вам злетів! В добрий час!

Хай супроводжують удачі,

Натхнення й сонячність надій

У повсякденності гарячій,

В стрімкій буденності подій.

Всепереможної вам віри!

Довіри й правди – на роки!

І хай таланить вам без міри,

Шановні наші земляки!

З Днем журналіста!

***

Висвітлює життя народу ясно,

Яскраво відображає часу плин,

Навіть у тих місцях, де так небезпечно

Нам не обійтися без новин.

І сьогодні Україна відзначає

Журналіста день – нехай же вам

Яскраве світло дорогу висвітлює,

Як маяк далекий кораблям.

***

Якщо ти журналіст, боятися не треба,

Бо визнання людей – ось головна потреба.

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

Привітання для журналістів / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Днем журналіста у прозі

Вітаю всіх журналістів зі святом! Ваша праця неоціненна. Дякую, що розповідаєте нам про найважливіші події, розкриваєте таємниці, робите світ більш доступним і зрозумілим. Нехай ваше перо завжди буде гострим, а слова – правдивими та справедливими. Бажаю нових здобутків!

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Щиро вітаю всіх журналістів з професійним святом! Ваша праця – це важлива складова сучасного суспільства. Бажаю завжди знаходити цікаві теми, бути об'єктивними та невтомними у своїй роботі!

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Вітаю з Днем журналіста! Ваша праця допомагає нам зрозуміти світ, виносити на публічне обговорення важливі питання та впливати на події. Бажаю мудрості, натхнення, наполегливості та сил. Разом до перемоги!

Привітання для журналістів / Фото Hochu.ua

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З Днем журналіста, колего! Твоя робота є важливою ланкою у забезпеченні свободи слова та інформаційної прозорості. Бажаю завжди мати сміливість говорити правду та долати будь-які перешкоди на шляху до об'єктивності!

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Щиро вітаю всіх колег-журналістів зі святом! Ваша робота вимагає не тільки професійності, але й великої відданості. Бажаю завжди мати наснагу долати складнощі, бачити там, де інші не бачать, і писати те, що варто читати!