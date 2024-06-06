Шановні колеги, редакція 24 Каналу щиро вітає вас з професійним святом. Бажаємо натхнення, витримки та сил. Рухайтеся вперед та не зупиняйтеся на досягнутому. Дякуємо за вашу щоденну працю.

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З нагоди Дня журналіста ми підготували гарні привітання у картинках. Зберігайте їх та надсилайте усім знайомим, у яких сьогодні свято.

Привітання з Днем журналіста у віршах

Вітаю зі святом нині вас.
Здорові будьте, серцем чисті,
Щоб в грудях вогник не погас.
Як древній Хронос, все фіксуйте:
Події, факти, імена.
Перед чиновниками не пасуйте,
Нехай тремтять від вас вони!

***

Бути в гущі життєвих подій,
Не пропустити великих відкриттів
І майстерно володіти пером,
Йти нелегким своїм шляхом,
Бути тільки чесним і правдивим,
У своїх оцінках справедливим,
Універсал-спеціалістом –
Тоді звися ти журналістом!
З тобою твоє свято відзначаю,
З Днем журналіста я тебе вітаю!

День журналіста 2024Привітання для журналістів / Фото "Люкс ФМ"

***

Нових вам злетів! В добрий час!
Хай супроводжують удачі,
Натхнення й сонячність надій
У повсякденності гарячій,
В стрімкій буденності подій.
Всепереможної вам віри!
Довіри й правди – на роки!
І хай таланить вам без міри,
Шановні наші земляки!
З Днем журналіста!

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Висвітлює життя народу ясно,
Яскраво відображає часу плин,
Навіть у тих місцях, де так небезпечно
Нам не обійтися без новин.
І сьогодні Україна відзначає
Журналіста день – нехай же вам
Яскраве світло дорогу висвітлює,
Як маяк далекий кораблям.

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Якщо ти журналіст, боятися не треба,
Бо визнання людей – ось головна потреба.
Ми вас зі святом від душі вітаємо,
У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

День журналіста 2024Привітання для журналістів / Фото Amazing Ukraine

Привітання з Днем журналіста у прозі

Вітаю всіх журналістів зі святом! Ваша праця неоціненна. Дякую, що розповідаєте нам про найважливіші події, розкриваєте таємниці, робите світ більш доступним і зрозумілим. Нехай ваше перо завжди буде гострим, а слова – правдивими та справедливими. Бажаю нових здобутків!

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Щиро вітаю всіх журналістів з професійним святом! Ваша праця – це важлива складова сучасного суспільства. Бажаю завжди знаходити цікаві теми, бути об'єктивними та невтомними у своїй роботі!

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Вітаю з Днем журналіста! Ваша праця допомагає нам зрозуміти світ, виносити на публічне обговорення важливі питання та впливати на події. Бажаю мудрості, натхнення, наполегливості та сил. Разом до перемоги!

День журналіста 2024Привітання для журналістів / Фото Hochu.ua

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З Днем журналіста, колего! Твоя робота є важливою ланкою у забезпеченні свободи слова та інформаційної прозорості. Бажаю завжди мати сміливість говорити правду та долати будь-які перешкоди на шляху до об'єктивності!

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Щиро вітаю всіх колег-журналістів зі святом! Ваша робота вимагає не тільки професійності, але й великої відданості. Бажаю завжди мати наснагу долати складнощі, бачити там, де інші не бачать, і писати те, що варто читати!