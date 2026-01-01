В Амстердаме пылала 150-летняя церковь Вонделкерк: обвалилась башня здания

Ночью 1 января в Амстердаме произошел масштабный пожар в церкви Вонделькерк. Пламя охватило шпиль здания, а утром церковная башня обрушилась.

Историческое здание было построено в 1872 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NL Times.

Смотрите также Вспыхнул газопровод "Дружба" в Мукачевском районе: местные слышали сильный взрыв

Что известно о пожаре в Амстердаме?

Первые сообщения о пожаре поступили около 00:45 по местному времени во время новогодних празднований. Отмечается, что пожар начался на крыше церкви на улице Вондельстраат. Впоследствии он охватил все здание.

Вонделькерк загорелась в новогоднюю ночь: смотрите видео

Как сообщили в издании, все улицы вблизи церкви перекрыли. На месте происшествия работали аварийные службы. Из-за сильного задымления окружающие дома эвакуировали, а других жителей призвали закрыть окна и двери.

Мэр Амстердама Фемке Халсема назвала пожар в церкви ужасным. "Наша главная забота и приоритет сейчас – это благополучие и дома жителей", – добавила она.

Возгорание на крыше церкви в Амстердаме: смотрите видео

Справка. Вонделькерк до 1977 года была римско-католической церковью и считалась одной из исторических достопримечательностей города.

Возгорание локализовали до утра 1 января. Причины возгорания сейчас выясняются.

Недавние масштабные пожары в мире