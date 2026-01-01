Укр Рус
1 січня, 08:26
Оновлено - 08:57, 1 січня

У новорічну ніч в Амстердамі горіла історична церква Вонделкерк: вежа обвалилася

Дарія Черниш
Основні тези
  • В Амстердамі сталася масштабна пожежа в 150-річній церкві Вонделькерк, внаслідок якої обвалилася церковна вежа.
  • Місцеві жителі були евакуйовані через сильне задимлення, а причини загоряння все ще з'ясовують.

Уночі 1 січня в Амстердамі сталася масштабна пожежа в церкві Вонделькерк. Полум'я охопило шпиль будівлі, а вранці церковна вежа обвалилася.

Історична будівля була збудована у 1872 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NL Times.

Що відомо про пожежу в Амстердамі?

Перші повідомлення про пожежу надійшли близько 00:45 за місцевим часом під час новорічних святкувань. Зазначається, що пожежа розпочалась на даху церкви на вулиці Вондельстраат. Згодом вона охопила усю будівлю. 

Вонделькерк загорілась у новорічну ніч: дивіться відео

Як повідомили у виданні, усі вулиці поблизу церкви перекрили. На місці події працювали аварійні служби. Через сильне задимлення навколишні будинки евакуювали, а інших мешканців закликали зачинити вікна та двері. 

Мер Амстердама Фемке Халсема назвала пожежу у церкві жахливою. "Наша головна турбота та пріоритет зараз – це добробут та домівки мешканців", – додала вона.

Довідка. Вонделькерк до 1977 року була римо-католицькою церквою й вважалася однією з історичних пам'яток міста.

Загоряння локалізовували до ранку 1 січня. Причини загоряння наразі з'ясовують. 

