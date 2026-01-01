У новорічну ніч в Амстердамі горіла історична церква Вонделкерк: вежа обвалилася
- В Амстердамі сталася масштабна пожежа в 150-річній церкві Вонделькерк, внаслідок якої обвалилася церковна вежа.
- Місцеві жителі були евакуйовані через сильне задимлення, а причини загоряння все ще з'ясовують.
Уночі 1 січня в Амстердамі сталася масштабна пожежа в церкві Вонделькерк. Полум'я охопило шпиль будівлі, а вранці церковна вежа обвалилася.
Історична будівля була збудована у 1872 році. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NL Times.
Що відомо про пожежу в Амстердамі?
Перші повідомлення про пожежу надійшли близько 00:45 за місцевим часом під час новорічних святкувань. Зазначається, що пожежа розпочалась на даху церкви на вулиці Вондельстраат. Згодом вона охопила усю будівлю.
Як повідомили у виданні, усі вулиці поблизу церкви перекрили. На місці події працювали аварійні служби. Через сильне задимлення навколишні будинки евакуювали, а інших мешканців закликали зачинити вікна та двері.
Мер Амстердама Фемке Халсема назвала пожежу у церкві жахливою. "Наша головна турбота та пріоритет зараз – це добробут та домівки мешканців", – додала вона.
Довідка. Вонделькерк до 1977 року була римо-католицькою церквою й вважалася однією з історичних пам'яток міста.
Загоряння локалізовували до ранку 1 січня. Причини загоряння наразі з'ясовують.
