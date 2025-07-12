Пресс-служба ГСЧС в городе Киев в комментарии 24 Канала прокомментировала соответствующую информацию.

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Что известно о пожаре

Телеграмм-каналы сообщили, что на улице Ревуцкого в Киеве пылает АТБ, распространив соответствующие видео. Согласно обнародованной информации, на месте уже работают спасатели, чтобы ликвидировать возгорание.

Возгорание в Киеве: смотрите видео

Как рассказала 24 Каналу представитель ГСЧС Киева Марина Коцупей, объект не функционировал, то есть внутри не находились люди. Таким образом пострадавших или погибших в результате пожара нет.

Пожар на улице Ревуцкого: смотрите видео

Сейчас дополнительной информации по этому поводу не указывают.

В Киеве горит АТБ: смотрите видео

Напомним, утром 9 июля в столичном парке динозавров на ВДНХ произошел пожар. Его оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, произошло возгорание одной из декораций с распространением.