Один из пострадавших медиков готовится к эвакуации. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Rcnfnb Взрыв в больнице на Прикарпатье: известно уже о четырех жертвах

Другим пострадавшим, по словам Ляшко, уже оказывают соответствующую медицинскую помощь в Ивано-Франковской областной клинической больнице.

Министр поблагодарил медицинских работников Косовской больницы. Еще до прибытия пожарных они успели эвакуировать и спасти жизнь 12 пациентов. В течение ночи на месте также работали 8 бригад экстренной медицинской помощи.

Что известно о пожаре на Прикарпатье

В палате реанимационного отделения Косовской центральной районной больницы произошел взрыв 28 декабря.

По информации ГСЧС, причиной было несоблюдение элементарных противопожарных норм.

В результате погибли 4 человека. Жизнь троих из них унес пожар. Еще один пациент скончался от коронавируса.

Кроме того, пострадали три медика. Их доставили в больницу. Две женщины были в очень тяжелом состоянии, одна из них получила более 90% ожогов тела.

Текст поста Виктора Ляшко:

Именно человеческий фактор стал причиной ужасного пожара в реанимационном отделении Косовской центральной районной больницы.

По информации ГСЧС Украины, вспышка произошла из-за несоблюдения элементарных противопожарных норм.

Из-за возгорания три человека погибли и три пострадали, также один человек умер от коронавирусной болезни.

Приношу искренние соболезнования семьям погибших.

Отдельно хочу поблагодарить медицинских работников Косовской больницы, которые еще до прибытия пожарных успели эвакуировать и спасти жизнь 12 пациентов. Кроме того, на месте всю ночь работали 8 бригад экстренной медицинской помощи.

Сейчас один из пострадавших медиков готовится к аэромедицинской эвакуации для оказания высокоспециализированной помощи в киевском Ожоговом центре. Другим пострадавшим оказывают соответствующую медицинскую помощь в Ивано-Франковской областной клинической больнице.

Обращаюсь к руководителям медицинских учреждений, еще раз подчеркните важность соблюдения правил безопасности, ведь эти элементарные вещи спасают жизнь.