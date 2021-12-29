В Министерстве здравоохранения сначала сообщили о 2 погибших. Впоследствии глава Областной государственной администрации Ивано-Франковской области Светлана Онищук рассказала, что жизнь потеряли 4 человека.
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Новые подробности о взрыве в больнице на Прикарпатье
Глава Ивано-Франковской ОГА уточнила количество погибших после взрыва в Косовской центральной районной больнице. По словам Светланы Онищук, жертвами стали 4 человека.
Один человек, по предварительной информации, умер от болезни COVID-19, трое – от пожара,
– сказала Онищук.
И добавила, что еще 3 человека пострадали от взрыва. Их будут лечить в Ивано-Франковской областной больнице.
Взрыв на Прикарпатье в больнице унес 4 жизни / Фото НПУ
Глава ОГА заверила, что все экстренные службы города работают в усиленном режиме.
Власти уверяют, что все необходимые службы работают в экстренном режиме / Фото НПУ
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- В Тернопольской области горел хлебокомбинат, конструкции упали на колею.
- А под Киевом вспыхнула пилорама – горели более тысячи квадратных метров.
Напомним в видео: месяц назад на Бурштынской ТЭС произошел взрыв