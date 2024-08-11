Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Сейчас на месте работают спасатели, которые пытаются потушить огонь, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре в Днепре

О масштабном возгорании в Днепре стало известно в 17:11. Очевидцы писали, что в Приднепровском жилом массиве горят квартиры в многоэтажном доме.

Масштабный пожар в многоэтажке в Днепре: смотрите видео

По данным свидетелей, пожар начался с 6 этажа этого дома. Сейчас на месте уже работают пожарные. Информация о пострадавших отсутствует.

Пожар начался с 6 этажа многоэтажки: смотрите видео

Также очевидцы писали, что, кроме огня, на месте пожара слышали взрывы. По предварительной информации, огонь уже охватил три этажа дома.

Продолжается ликвидация пожара в Днепре: смотрите видео

Обратите внимание! 24 Канал пытается связаться с ГСЧС Днепропетровской области относительно пожара в многоэтажном доме в Днепре. Как только появятся новые данные о возгорании, мы обязательно дополним эту новость.