Спасатели смогли ликвидировать пожар в 15:39. Тушили его совместными усилиями более 40 человек.
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Как рассказали на официальной странице заповедника, на место пожара срочно выехала:
- Добровольная пожарная дружина заповедника,
- работники ONUR,
- спасатели ГСЧС.
Всего к тушению привлекли 42 человека и 12 единиц техники, из них 36 пожарных ГСЧС. Работу осложнял сильный ветер.
К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет. Однако огонь уничтожил примерно 1 гектар лесного массива. Вероятной причиной пожара генеральный директор заповедника Максим Остапенко называет поджог. Однако официального подтверждения этому еще нет.
Тушение пожара осложнял сильный ветер / Фото Алексея Толмачева
Пожар вспыхнул на площади 1 гектар / Фото Алексея Толмачева