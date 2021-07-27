Спасатели смогли ликвидировать пожар в 15:39. Тушили его совместными усилиями более 40 человек.

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Как рассказали на официальной странице заповедника, на место пожара срочно выехала:

Добровольная пожарная дружина заповедника,

работники ONUR,

спасатели ГСЧС.

Всего к тушению привлекли 42 человека и 12 единиц техники, из них 36 пожарных ГСЧС. Работу осложнял сильный ветер.

К счастью, жертв и пострадавших среди людей нет. Однако огонь уничтожил примерно 1 гектар лесного массива. Вероятной причиной пожара генеральный директор заповедника Максим Остапенко называет поджог. Однако официального подтверждения этому еще нет.

Обратите внимание! По данным спасателей 28 – 30 июля в Запорожье и области ожидается высокая пожарная опасность.



Тушение пожара осложнял сильный ветер / Фото Алексея Толмачева



Пожар вспыхнул на площади 1 гектар / Фото Алексея Толмачева