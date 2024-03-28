Детали о пожаре рассказали работники ГСЧС. Там отметили, что погибшая женщина была 1982 года рождения, а мальчику было всего 7 лет.

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Пожар с фатальными последствиями

В ГСЧС сообщили, что инцидент произошел в селе Гоголев Броварского района, что в Киевской области. Там вспыхнул жилой дом.

На месте происшествия спасатели нашли мальчика, который самостоятельно выбрался из горящего дома. В ГСЧС отметили, что мальчик выбрался из квартиры, выбив рукой стекло. Известно, что его забрали работники скорой помощи.

По данным ГСЧС, внутри дома оставались люди – женщина и двое детей. Их спасатели нашли без сознания и вынесли на свежий воздух.



Так, там сообщили, что огонь унес жизни матери 1982 года рождения и младшего сына 2017 года рождения.



Также чрезвычайники оказали медицинскую помощь девочке 2011 года рождения. Ребенок пришел в себя и начал дышать. Девочку госпитализировали в районную больницу.

В ГСЧС рассказали детали пожара: смотрите видео

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