На момент прибытия пожарных из окон второго этажа выбивалось пламя. Пожар был ликвидирован в 5:40.
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В доме нашли тела двух человек
Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 54-летней женщины и ее 11-летнего ребенка. Огонь уничтожил перекрытие между вторым этажом и чердаком на площади 70 квадратных метров и вещи домашнего обихода.
В Самборе горел частный дом / Фото ГСЧС Львовской области
Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание. Над ликвидацией огня работали 15 человек и 3 единицы спецтехники.
В пожаре погибли мать и ребенок / Фото ГСЧС Львовской области
Подобные случаи в Украине
- 20 июня из-за попадания молнии в поврежденную трубу газопровода в Харькове загорелся масштабный пожар. Сначала была сильная вспышка и высокая колонна пламени, подгорели около пяти деревьев – их уже потушили.
- В этот же день в Гатном на Киевщине молния попала в жилой дом. В результате вспыхнул пожар. На месте работала полиция и ГСЧС.
- Кроме того, в Киеве 17 июня горел многоквартирный дом на улице Красной Калины. Огонь охватил верхние этажи дома.