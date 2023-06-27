На момент прибуття вогнеборців, з вікон другого поверху вибивалось полум'я. Пожежу ліквідували о 5:40.

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У будинку знайшли тіла двох людей

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла 54-річної жінки та її 11-річної дитини. Вогонь знищив перекриття між другим поверхом і горищем на площі 70 квадратних метрів та речі домашнього вжитку.

У Самборі горів приватний будинок / Фото ДСНС Львівської області

Ймовірною причиною пожежі могло стати коротке замикання. Над ліквідацією вогню працювали 15 людей та 3 одиниці спецтехніки.

У пожежі загинули матір та дитина / Фото ДСНС Львівської області

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