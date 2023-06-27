Вогонь охопив кілька поверхів. Інформація про загиблих чи постраждалих поки що не надходила.

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В ОАЕ спалахнула пожежа у хмарочосі

На оприлюднених кадрах можна побачити, як пожежа спалахнула у 36-поверховому хмарочосі. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі.

Зараз пожежники намагаються приборкати полум’я. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Місцева влада повідомила, що пожежа сталася у вежі 02 комплексу Ajman One. Командам цивільної оборони та поліції вдалося успішно контролювати та загасити пожежу. Наразі ніхто не постраждав.



На місці працюють відповідні служби / Скриншот



Пожежа у хмарочосі / Скриншот

На місце інциденту був доставлений мобільний поліцейський пост, який надав довідки та інші заходи, щоб мешканці могли повідомити про втрату речей. Мобільна станція також допомогла охороняти місце.

Управління транспорту ОАЕ надало 7 автобусів для транспортування мешканців від вежі 02 до готелів в Аджмані та Шарджі.

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