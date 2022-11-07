Сильна пожежа сталася у центрі Дубая. Чи є постраждалі – наразі невідомо.
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У Дубаї спалахнула масштабна пожежа
Як стало відомо, майже весь хмарочос Emaar, найбільшого девелопера в арабському світі, охоплений вогнем. Чорні сліди вогню від полум’я можна було побачити на будівлі, яка є частиною серії веж під назвою 8 Boulevard Walk від Emaar.
Зазначається, що пожежна сигналізація всередині будівлі спочатку не спрацювала. Але вогонь вдалося загасити.
Наслідки пожежі у Дубаї / фото AP
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Зауважимо, що серія пожеж у висотних будівлях у засіяному хмарочосами Дубаї за останні роки відновила питання про безпеку облицювання та інших матеріалів, які використовуються в країні.
Масштабні пожежі у Дубаї
- 2016 року у Дубаї масштабний вогонь охопив два житлових хмарочоси. Спочатку зайнявся один хмарочос, але через сильний вітер пожежа перекинулася на сусідню вежу.
- А 2018 року у Дубаї в районі Dubai Marina спалахнула пожежа в одному із хмарочосів під назвою Zen Tower. Очевидці пожежі показали у соціальних мережах фото та відео інциденту.
- 2021 року у липні в Дубаї прогримів потужний вибух. Інцидент трапився в морському порту Джебель-Алі.
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