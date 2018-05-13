В Дубаї горить хмарочос: фото і відео з місця події
У неділю вранці, 13 травня, в Дубаї в районі Dubai Marina спалахнула пожежа в одному із хмарочосів під назвою Zen Tower. Очевидці пожежі публікують у соціальних мережах фото та відео інциденту.
Про це повідомляє Gulf News.
Всіх людей з будівлі евакуювали, а поліція перекрила під'їзди до неї. На місці пожежі працюють рятувальники, їм вдалося локалізувати вогонь. Гасіння триває.
Читайте також: Росія у вогні: горить понад 60 тисяч гектарів лісу
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі