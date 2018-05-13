В Дубаї горить хмарочос: фото і відео з місця події

Пожежа у хмарочосі Zen Tower у Дубаї / Фото з соціальних мереж

У неділю вранці, 13 травня, в Дубаї в районі Dubai Marina спалахнула пожежа в одному із хмарочосів під назвою Zen Tower. Очевидці пожежі публікують у соціальних мережах фото та відео інциденту.