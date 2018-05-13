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В Дубае горит небоскреб: фото и видео с места происшествия

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Пожар в небоскребе Zen Tower в Дубае
Пожар в небоскребе Zen Tower в Дубае / Фото из соцсетей

В воскресенье утром, 13 мая, в Дубае в районе Dubai Marina вспыхнул пожар в одном из небоскребов под названием Zen Tower. Очевидцы пожара публикуют в социальных сетях фото и видео инцидента.

Об этом сообщает Gulf News.

Всех людей из здания эвакуировали, а полиция перекрыла подъезды к нему. На месте пожара работают спасатели, им удалось локализовать огонь. Тушение продолжается.

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Теги: Чрезвычайное происшествие Пожар ОАЭ
Источник: 24 Канал
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