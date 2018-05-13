В Дубае горит небоскреб: фото и видео с места происшествия

Пожар в небоскребе Zen Tower в Дубае / Фото из соцсетей

В воскресенье утром, 13 мая, в Дубае в районе Dubai Marina вспыхнул пожар в одном из небоскребов под названием Zen Tower. Очевидцы пожара публикуют в социальных сетях фото и видео инцидента.