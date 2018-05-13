В Дубае горит небоскреб: фото и видео с места происшествия
В воскресенье утром, 13 мая, в Дубае в районе Dubai Marina вспыхнул пожар в одном из небоскребов под названием Zen Tower. Очевидцы пожара публикуют в социальных сетях фото и видео инцидента.
Об этом сообщает Gulf News.
Всех людей из здания эвакуировали, а полиция перекрыла подъезды к нему. На месте пожара работают спасатели, им удалось локализовать огонь. Тушение продолжается.
Читайте также: Россия в огне: горит более 60 тысяч гектаров леса
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии