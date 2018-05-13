Россия в огне: горит более 60 тысяч гектаров леса

В России охватило пламенем 66,4 тысячи гектаров леса. Известно об около 70 эпицентров возгорания. Сильнейшие пожары бушуют в Амурской области.

Амурская область РФ продолжает возглавлять список территорий по общей площади, охваченной огнем. Известно о восьми лесных пожарах на площади почти 36,2 гектаров, сообщают российские СМИ.

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Заметно выросла за сутки площадь природных пожаров. В Красноярском крае два возгорания охватили более 1700 гектаров леса. Для сравнения – в предыдущий отчетный период, по данным авиалесной охраны, площадь пожаров в регионе не превышала 100 гектаров.

В Хабаровском крае зафиксировали 20 очагов возгорания (почти 1700 гектаров).

Слабоумие и отвага – это наша визитная карточка. Кстати, спасатели не справляются, поскольку часть перебросили на защиту будущего Чемпионата мира по футболу,

– пишет в Twitter "Чёткий ТАСС".